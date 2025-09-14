Image: Nintendo 公式チャンネル

クッパのピアノ弾き語りをもう1度見たい。

全世界で大ヒットを記録したアニメーション映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の続編タイトルがついに発表されました。記念すべき第2弾のタイトルは...映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』です。

続編の主な舞台は宇宙になると思われますが、全世界初となるティザー動画も公開されました！

日本では2026年4月24日（金）に劇場公開が決定した映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』。公開された動画には、帽子を被ったチョロプーや池を泳ぐプクプク、釣りを楽しむキノピオの可愛らしい姿が確認できますが、ラストにはタイトルと共に星の子 チコが登場。

前作のポストクレジットシーンに登場したあのキャラクターやロゼッタの登場はほぼ確実と思われますが、ほかにどんな新キャラが登場するのか今から楽しみですね。個人的にはクッパJr.やディノパックンが出てきたらアツいなと。

『スーパーマリオブラザーズ』発売40周年を記念して、10月2日（木）には『スーパーマリオ ギャラクシー』2作がセットになったNintendo Switchソフトが発売されるため、プレイしておくことでより映画が楽しめるかもしれません。

映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の詳細については、続報を待つとしましょう。

Source: YouTube, 任天堂