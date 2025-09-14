駒木根葵汰✖️新原泰佑 W主演愛(ラブ)と情熱(パッション)が溢れる60秒トレーラーとオープニングテーマが解禁！さらに、第1話の場面写真も公開！

愛(ラブ)と情熱(パッション)が溢れる60秒トレーラーと

オープニングテーマが解禁！

さらに、第1話の場面写真も公開！

テレ東は、2025年10月1日から水ドラ25「２５時、赤坂でSeason２」(毎週水曜深夜１時～)を放送します。原作は、on BLUEで連載中の夏野寛子による同名作で、累計165万部超えの超人気作品。2024年4月期に実写ドラマ化されると国内のみならず海外でも話題を呼んだ、芸能界が舞台の俳優同士が紡ぐ甘く切ないラブストーリーの続編です。

胸に秘めた想いをついに通わせ、晴れて恋人同士となった羽山麻水(駒木根葵汰)と白崎由岐(新原泰佑)。人気俳優として順風満帆に仕事をこなす羽山、注目の若手俳優としてステップアップした白崎は、多忙なスケジュールの僅かな隙間を縫い、羽山の家で甘く愛おしい時間を共にしていた。予定どおり撮影準備に入った「昼のゆめ」のスペシャルドラマだが、そこに二人の恋人関係に波乱を呼び起こす出来事が！？ その後、Season２は原作でも人気を博す“舞台編”にも突入。二人の俳優、ライバル、恋人同士としての人生はどんな未来を迎えていくのか───

W主演に駒木根葵汰と新原泰佑を迎え、共演者には宇佐卓真、南雲奨馬、雛形あきこ、夏⽣⼤湖、橋本淳、片山萌美といった豪華な面々が集結することは既報のとおりですが…

この度、本作の60秒トレーラーを解禁！恋人同士になった二人の甘くときめく愛と、俳優としてステップアップした二人がお互いの情熱をぶつけあい、試練を予感させる、Season２ならではの魅力が溢れる予告映像がついに完成しました！

さらに、オープニングテーマは世界を舞台に活躍するR&Bシンガー SIRUPの「KIRA KIRA」に決定！軽快でポップなビートにメロウなボーカルが融合し、恋愛の高揚感や相手への繊細な想いが伝わってくる、本作にぴったりのオープニングとなっています！是非、本作の世界観と調和した楽曲と共に物語をお楽しみください！

≪オープニングテーマ／SIRUP「KIRA KIRA」≫

【コメント】

この度は「KIRA KIRA」を選んでくださりありがとうございます！

この曲は、自分の想いに真っ直ぐ突き進む人の「輝き」を歌った歌です。

登場人物が葛藤し、成長し、輝きを増していくような様子とリンクすれば嬉しいなと思っております。

そして全ての人々が当たり前に自分の想う幸せを選択出来る事を願い、全ての人がそうやって平等に輝ける世界にしてKIRA KIRAしていきましょう！

【プロフィール】

ラップと歌を自由に行き来するボーカルスタイルと、自身のルーツであるネオソウルやR&BにゴスペルとHIPHOPを融合した、ジャンルにとらわれず洗練されたサウンドで誰もがFEEL GOODとなれる音楽を発信している。これまでにイギリス・韓国・オーストラリア・台湾などのアーティストとのコラボ曲をリリースしている他、アイリッシュ・ウイスキー「JAMESON」、オーディオブランド「BOSE」、自動車メーカー「MINI」とのタイアップ、2022年に自身初となる日本武道館公演を開催、2024年には中華圏最大の音楽賞「GMA」に楽曲がノミネートするなど、世界を舞台に活躍するR&Bシンガーとして音楽のみならず様々な分野でその活動を広げている。

◇◆宣伝大使にフリーアナウンサーの森遥香が続投！◆◇

本作の宣伝大使として、森遥香アナウンサーが続投します！前作では、イベント・記者会見の司会や現場潜入など、ファンならではの知識量と愛で「２５時、赤坂で」の世界を大いに盛り上げてくれた森アナウンサー。Season２では、宣伝大使として更なる挑戦も…！？是非、ご注目ください！



番組オリジナルグッズの発売が決定！

さらに、番組オリジナルグッズの発売が決定しました！Season１でも大好評だったアクリルスタンドやクリアファイルの他、Season２では劇中劇「昼のゆめ」モチーフのグッズもラインナップ。ここでしか手に入らない、撮り下ろしビジュアルを使用したアイテムや、作品の世界観をより深く楽しめる、そして日常でも使いやすいアイテムをぜひお楽しみください。

また、皆さまの熱いご要望にお応えして、Season２より羽山麻水と白崎由岐に加え、佐久間はじめ、山瀬一真、黒木蛍太のグッズも発売します！今後も新商品が登場予定です。乞うご期待ください！

10月中旬より「テレ東本舗。WEB」（https://shop.tv-tokyo.co.jp/shop/）ほか、で発売予定！

≪10月1日(水)放送 第１話あらすじ≫

ドラマ「昼のゆめ」をきっかけに一躍時の人となり、超人気俳優・羽山麻水（駒木根葵汰）と遂に恋人となった白崎由岐（新原泰佑）。二人は多忙を極めながらも自宅で逢瀬を重ね、甘い日々を過ごしていた。次なる仕事は「昼のゆめ」の続編スペシャルドラマ。顔合わせでは佐久間はじめ（宇佐卓真）や山瀬一真（南雲奨馬）といった変わらない顔ぶれが集結する。そんなある日、羽山と白崎の恋人関係を揺るがす事件が起こってしまい…。

Ⓒ「２５時、赤坂で Season２」製作委員会

≪番組概要≫

【タイトル】水ドラ 25「２５時、赤坂で Season２」

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

【放送日時】10月1日(水)スタート 毎週水曜深夜1時～1時30分

ＢＳテレ東/10月4日(土)スタート 毎週土曜深夜24時～24時 30分

【配信(国内)】各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第一話から最新話まで独占見放題配信

▶U-NEXT:https://t.unext.jp /r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信!

★TVer では便利な「お気に入り登録」をお願いします!★

▶テレ東 HP:https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶TVer:https://tver.jp /series /sr4nc6dmx1

▶Lemino:https://lemino.docomo.ne.jp /catchup /2-1-113-7

【配信(海外)】配信局:GagaOOLala

配信日時:テレ東放送終了 30 分後に配信開始予定

【出演】駒木根葵汰 新原泰佑

宇佐卓真 南雲奨馬 / 中村まこと 石田佳央 篠原悠伸 町田マリー 今川宇宙 福津健創 / 雛形あきこ / 夏生大湖 橋本淳 片山萌美

【原作】夏野寛子『25 時、赤坂で』(祥伝社 on BLUE COMICS)

【監督】安川有果、船曳真珠、芳賀俊

【脚本】⻘塚美穂、阿相クミコ

【オープニングテーマ】SIRUP「KIRA KIRA」(A.S.A.B)

【プロデューサー】江川智(テレビ東京)、千葉貴也(テレビ東京)、木村綾乃(The icon)

【制作】テレビ東京 / The icon

【製作著作】「２５時、赤坂で Season２」製作委員会

【公式 HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/25jiakasakade2/

【公式 X】@25ji_akasakade https://x.com/25ji_akasakade

【公式Instagram】@25ji_akasakade https://www.instagram.com/25ji_akasakade/

【ハッシュタグ】 #ドラマ 25 時赤坂で