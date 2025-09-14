°æ¾å¾°Ìï¤ËÄ©¤à¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Þ¤µ¤«¤Î½àÈ÷ÉÔÂ¡ª¡©°ÛÎã¤Î½àÈ÷ÉÔÂ¤Ë¥Í¥Ã¥Èº¤ÏÇ¡Ö²¿Ê¬ÂÔ¤¿¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¡ª¡×
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡Åý°ì²¦¼Ô¡¡°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¡ã12²óÀï¡äWBA»ÃÄê²¦¼Ô¡¡¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¡Ê2025Ç¯9·î14Æü¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ë
¡¡À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤¬¡¢WBAÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê30¡á¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½ªÎ»¸å¤Ë¡¢°ÛÎã¤Î¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Î½àÈ÷ÂÔ¤Á¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤ÏWBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬»ØÌ¾Ä©Àï¼Ô¤ÎÆ±µé1°Ì¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë4²óTKOÉé¤±¤·¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÁá´ü·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Ï¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë½ªÎ»¸å»þÅÀ¤Ç¤Þ¤À¥°¥í¡¼¥Ö¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á°ÛÎã¤Î¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Î½àÈ÷ÂÔ¤Á¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¥Í¥Ã¥È¤â¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤íw¡×¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ê½àÈ÷¡×¡Ö½àÈ÷ËüÃ¼¤Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤Ì¤·¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò²¿Ê¬ÂÔ¤¿¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¡ª¡×¤Ê¤Éº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£