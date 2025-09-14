クリエイターユニット「niKu」が14日、新体制2曲目となる新曲「にくたらしいわ(feat.桜あおい)」をリリースした。

仕事の締め切りや上司からの圧力、周囲からの「結婚は？」といった無遠慮な言葉にやさぐれつつも、自分らしく生きようとする主人公の姿を描いた楽曲。楽曲中で繰り返される「憎たらしいわ」というフレーズには、日常への苛立ちや焦燥感だけでなく、それを力に変えて前を向くユーモラスな反骨精神が込められている。

夢や恋への想いとともに歌われる等身大の心情は、多くのリスナーが共感できるリアルな描写となっていて、やさぐれた日常の中でも希望を見出す力を伝える作品となっている。

人気VSinger桜あおいがゲストボーカルに参加している。

メンバーのChinozoは「なんとなく、いつもの日常で溜まった鬱憤を焼肉食べながらカーッと晴らしたい時ってあるよなぁと思い、そんな曲を作りました。今までで1番ストレートな曲だと思います。ぜひ！！」とアピール。がちゃは「今回の『にくたらしいわ』は今までのniKuの可愛らしさをにくたらしさに変化させ、日々“ぐぁあああこのやろぉおお”と戦っている皆さんにも共感して頂くような味わいに制作致しました」とコメントした。