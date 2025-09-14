「HOUND DOG」が14日、東京・有楽町のコンサートホール「I’M A SHOW」でLIVE Autumn Special「僕の歌は、君の歌〜K’s Selection 2025〜」を行った。

今年で3回目を迎える秋恒例の公演は、大友康平（69）の自宅リビングに観客を招いたような温かな空間をコンセプトにしている。ステージにはペルシャ絨毯やアンティーク調のライトが置かれ、曲ごとに異なる照明演出が施されるなど、居心地のよい雰囲気とともに楽曲の世界観を深めた。

選曲は、大友が自ら選んだHOUND DOGナンバーを、ピアノ・ヴァイオリン・ウッドベース・アコースティックギター編成で披露。ブルージーやジャジーなアレンジで原曲の印象を一新した曲から、フレーズを残した新解釈まで、アップテンポからスローバラードまでを織り交ぜた14曲を届けた。さらに日替わり曲3曲も加わり、ファンを楽しませた。代表曲「BRIDGE」「AMBITIOUS」も披露され、特に「POWER OF LOVE」は予想を裏切るアレンジで大きな拍手を浴びた。

MCでは楽曲誕生時の思い出や近況エピソードを交え、観客との距離をぐっと縮めた。ラストナンバーでは「僕の歌が1曲でも多く君の歌になってくれたら嬉しい」と語る大友の想いが込められた。終演後には、客席のファンを背にメンバー全員で記念撮影が行われ、会場は温かな一体感に包まれた。

東京公演2日間は全公演SOLD OUTとなり、9月20、21日には神戸・朝日ホールでの公演も予定されている。さらに、この日のステージでは大友が来年2026年元旦に70歳を迎えることを記念し、2026年3月から東京・大阪・仙台を巡るツアー開催を発表。衰えを知らぬ歌声とパフォーマンスを、来年も全国で目にすることができそうだ。