°æ¾å¾°ÌïÀï¤ÎÁ°ºÂ¤ÇÁûÁ³¡Ö±³¤À¤í¡Ä¡×¡ÖÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÇÉé¤±¤ë¤È¤Ï¡×¡¡ÉðµïÍ³¼ùTKOÉé¤±¤ËSNS¥·¥ç¥Ã¥¯
ÉðµïÍ³¼ùVS¥á¥Ç¥£¥Ê
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á12²óÀï¤¬14Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎIG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±µé²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬Æ±µé1°Ì¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¤Þ¤µ¤«¤Î4²óTKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤¬·ü¤«¤Ã¤¿»ØÌ¾Ä©Àï¼Ô¤È¤Î»î¹ç¡£ÀïÀÓ¤Ï25ºÐ¤Î¥á¥Ç¥£¥Ê¤¬26¾¡¡Ê19KO¡Ë4ÇÔ¡¢29ºÐ¤ÎÉðµï¤¬11¾¡¡Ê9KO¡Ë1ÇÔ¡£
¡¡½é²ó¤Ë¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤¹¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£·èÃå¤Ï4²ó¤À¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¶¯ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¡£¶âÀ±¤òµó¤²¤¿¥á¥Ç¥£¥Ê¤Ï´¿´î¡£°ìÊý¡¢Éðµï¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î²¦ºÂ´ÙÍî¤È¤Ê¤ê¡¢X¾å¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¡£¡ÖÉðµï¡Ä¡Ä±³¤À¤í¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²¿¤â½ÐÍè¤Ê¤¤ÉðµïÍ³¼ù¤ò¸«¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡×¡ÖÉðµïÍ³¼ù¤¬ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÇÉé¤±¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥á¥Ç¥£¥ÊÁª¼ê¤¬´°àú²á¤®¤¿¡×¡Ö¤¤¤ä¥Þ¥¸¤Ç¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Éðµï¤Ï¤«¤Í¤ÆWBCÀ¤³¦Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤È¡¢²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ç¤ÎÂÐÀï¤òÇ®Ë¾¡£Âç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Î·×²è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²¦ºÂ¤ò¼º¤¦¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥Ê¤Ï¸µWBCÀ¤³¦Æ±µé¥æ¡¼¥¹²¦¼Ô¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡£¤Þ¤¿¡¢Æá¿ÜÀî¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶½¹Ô¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÈWBAÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë¡£Á°ºÂ¤Ç¤ÎÇÈÍð¤Ë¡Ö¤³¤ÎÎ®¤ìÉÝ¤¤¤Ê¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯°æ¾åÁª¼ê¤¬¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤òÊÖ¤êÆ¤¤Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë