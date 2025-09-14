ナデナデしてもらってうれしい子猫ちゃんでしたが、この後のテンションの下がった姿が話題になっています。投稿は72万回以上表示され「『ナデナデうれし～』からの『ナニをするぅ』ですね～」「二面性とは言うものの、優しさには変わらないんだよ」「同一猫とは思えないぐらいの表情です」とのコメントが寄せられていました。

【写真：『人間は優しい』と思っている子猫→『洗われた』結果…】

人間を疑った子猫ちゃん

Xアカウント「ねこ大家｜猫のための家づくり」に投稿されたのは、人間に翻弄されてしまった子猫ちゃん。やさしくなでてもらい「人間はやさしいんだな」と思っている子猫ちゃん。しかし、このあと投稿者さんが猫ちゃんのためにしたことで、子猫ちゃんに「さっきまでの優しさは何だったんだ」という表情で見られることになったそうです。

なでられていい気分だった子猫ちゃんは、シャンプーしてもらったのだそう。洗って清潔にしてあげることは、子猫ちゃんへのやさしさですが、お湯をかけられ、泡だらけにされ、全身びしょ濡れ。子猫ちゃんにはびっくりな出来事だったに違いありません。「人間には二面性がある」と知った子猫ちゃんでした。ちなみに、この後また懐いてくれたそうです。

子猫ちゃんのテンションの下がり具合にX民も爆笑

ナデナデからのシャンプーを経験した子猫ちゃんを見たXユーザーたちからは「暖かいお湯攻めでキレイキレイにしてしまったんですなwww」「その不信の眼差しも人間にはご褒美ですね」「洗われちゃったのねw」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「ねこ大家｜猫のための家づくり」では、保護猫活動の様子や猫ちゃんと暮らす家の情報などが投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「ねこ大家｜猫のための家づくり」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。