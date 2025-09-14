Ê¡²¬¤«¤é¾åµþ¸å¤ËÂ¨¥¹¥«¥¦¥È¡£¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î²¦Æ»Èþ½÷¥°¥é¥É¥ë¡¦±©À¥¥ì¥¤¥Ê¤¬¥¤¥á¡¼¥¸DVD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢¥¤¥á¡¼¥¸DVD¤ä¼Ì¿¿½¸¤Ê¤É¤òÈ¯Çä¤·¤¿ºÝ¤Ë¹Ô¤Ê¤¦¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Ëè·îÂ¿¤¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½µËö¤È¤â¤Ê¤ë¤È1Æü¤Ë²¿¿Í¤â¤Î¥°¥é¥É¥ë¤¬¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÄ¹Ç¯ÄÌ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎËÌÀî¾»¹°»á¤¬¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿½÷¤Î¥³¤òËè½µ¤Ò¤È¤ê¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¡ª¡¡º£²ó¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î²¦Æ»Èþ½÷¥°¥é¥É¥ë¡¦±©À¥¥ì¥¤¥Ê¤µ¤ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú²èÁü¡Û·ò¹¯Åª¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¡ª
¡ùÍÎÉ÷´¶¤âÆî¹ñ´¶¤â²ÃÌ£¤µ¤ì¤¿"¹â¿ÈÄ¹¤¯¤Ó¤ìÈþµÓÈþ½÷"¤¬¥¤¥á¡¼¥¸DVD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª
1stDVD¡ØÆ©ÌÀ¤Ê¤Þ¤¶¤Ê¤·¡Ù(¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë)¥¤¥Ù¥ó¥È@¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×AKIBA¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È´Û¡Ê2025Ç¯9·î6Æü¡Ë
¡ü±©À¥¥ì¥¤¥Ê¡Ê¤Ï¤»¡¦¤ì¤¤¤Ê¡Ë
1999Ç¯11·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì Ê¡²¬¸©½Ð¿È T164cm B85 W58 H90
¹â¿ÈÄ¹¤Ç¤¯¤Ó¤ì¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÇÈþµÓ¤â¸«»ö¡£¤·¤«¤âÍÎÉ÷´¶¤âÆî¹ñ´¶¤â²ÃÌ£¤µ¤ì¤¿²¦Æ»Èþ½÷¥°¥é¥É¥ë¤«¤È¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÀ¶Á¿´¶¡¢Æ©ÌÀ´¶¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤ÊÊý¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼DVD¤«¤é¾®¤µ¤á¥Ó¥¥Ë¤òÃå¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤¬¤Ç¤¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
±©À¥¡¡¼«Ê¬¤ÎDVD¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
±©À¥¡¡¤Ï¤¤¡¢¸«¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¤«¡©
±©À¥¡¡¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¡¢ºï½ü¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ÎÀßÄê¤È¤«¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
±©À¥¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀµÅýÇÉ¤ÎÀ¶Á¿·Ï¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤ÏÀ¶Á¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
±©À¥¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢À¶Á¿¤Ç¤¹¤Í¡¢»ä¤Ï¡£
¡½¡½°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±©À¥¡¡°ìÈÖºÇ½é¤Ë»£¤Ã¤¿²¼Ãå¤Î¥·¡¼¥ó¡£º£¤Þ¤Ç¿åÃå¤·¤«Ãå¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¼Ãå¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÉ½»æ¤Î¼Ì¿¿¡¢À¶Á¿´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤«¡©
±©À¥¡¡¤³¤ì¤Ï¿åÃå¤ÇÀö¼Ö¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê½÷¤Î»Ò¤Î´¶¤¸¤Ç»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤±¤Ã¤³¤¦¥Ó¥¥Ë¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¤á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡©
±©À¥¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢²«¿§¤¬¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òº£²ó½é¤á¤ÆÃÎ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
±©À¥¡¡¤³¤ÎDVD¤Î»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ©¤Î¼£ÎÅ¤ÇÌô¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤½¤ì¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¡¢Á´¿È¤¬¤¸¤ó¤Þ¤·¤ó¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¥³¥ó¥·¡¼¥é¤Ç±£¤¹¤Î¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¸¤ó¤Þ¤·¤ó¤Ï¤è¤¯½Ð¤ë¤Î¡©
±©À¥¡¡½Ð¤¿¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÈéÉæ²Ê¤Î¤ªÌô¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤é¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿É¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ë¡£
¡½¡½¤³¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈDVD¡¢¼«¸ÊºÎÅÀ¤¹¤ë¤È²¿ÅÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
±©À¥¡¡¤É¤¦¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤±¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢10ÅÀËþÅÀÃæ¤À¤Ã¤¿¤é3ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤«¤Ê¤ê¿¤ÓÂå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
±©À¥¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤ÓÂå¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¤³¤á¤Æ¡¢3ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¼¡¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÈÖÄ¾¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
±©À¥¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ÂÎÄ´ËüÁ´¤ÇÎ×¤à¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ïº£²ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤¬¹Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼¡¤Ï¾Ð´éÂ¿¤á¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ê¤ä¤Ä¤¬»£¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤È¤³¤í¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
±©À¥¡¡µîÇ¯¤Î10·î¤ËÊ¡²¬¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ¤¹¤°¤Î11·î¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤ÏÁ´Á³·ÝÇ½¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢3¤«·î¤¯¤é¤¤¤¿¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡ÖÅìµþ¤ËÍè¤¿¤·¤Ê¤ó¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Õ¤È¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¿Í¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ã¤ÆÏ¢Íí¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾åµþ¤ËÌÜÅª¤Ï¡©
±©À¥¡¡ÍýÍ³¤È¤«¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÅìµþ¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡©
±©À¥¡¡»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
±©À¥¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÀäÂÐ±ï¤¬Ìµ¤¤¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬¿åÃå¤Ç¤¹¤´¤¤¥Ü¥Ç¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸Å¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
±©À¥¡¡ºÇ¶á¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï²Ä°¦¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»£¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
±©À¥¡¡¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£º£¡¢¼Â¤ÏÄ©ÀïÃæ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢Åª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
±©À¥¡¡¤ï¤¿¤·¡¢¥µ¥Ð¥²¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ØArmsMAGAZINE¡Ù¤È¤¤¤¦¥µ¥Ð¥²¡½»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤¹¤Í¡£
±©À¥¡¡¥µ¥Ð¥²¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ª¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
±©À¥¡¡¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê²á¤®¤Æ¡¢1½µ´Ö¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¤º¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¼ÂºÝ¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é¡¢¼ê¤Î¿Ì¤¨¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤óÏÂ¤ó¤Ç¼«Á³¤Ë¤ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¼Â¤Ï¤¸¤ó¤Þ¤·¤ó¤¬½Ð¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈDVD¤Ï¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¥Ü¥Ç¥£¤âÈ´·²¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÀµ²ò¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡£
¥µ¥Ð¥²¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¤â¥Ï¥Þ¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢±Ä¶È¤¹¤ì¤ÐÂ¨·è¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤«¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤È¤«¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿ËÌÀî¾»¹°