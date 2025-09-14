見たことのないものが目の前にあったら、確かめてみたくなる気持ちとそっとしておきたい気持ち、どちらを強く感じるでしょうか？そんな心の揺れを見せてくれる猫ちゃんの光景が、3000再生を突破し話題となっています。

見慣れないケーキの容器を目の前にした猫ちゃんの反応には、「ビビりすぎてて可愛いｗ」「険しいお顔も好き♡」とコメントが寄せられることに。怖い気持ちと戦いながらも、危険が無いかチェックする猫ちゃんの姿が可愛いと注目を集めています。

【動画：見慣れないケーキの容器を前に、猫が……】

ケーキが入っていた容器が気になるぴの君

見たことのないものを目の前にして、その正体を確かめたい気持ちとそっとしておきたい気持ちの間で揺れる猫ちゃんの光景が、Instagramアカウント『ラズリ ❤︎ ぴの』に投稿されました。

この日、マンチカンのぴの君の飼い主さんがケーキが入っていた容器を出しておいたところ、興味深そうに見にやってきたぴの君。見慣れないケーキの容器に、ぴの君はおそるおそる近づいていったといいます。

生き物なのか動かないものなのか、危険なものなのか楽しいものなのか…ぴの君にとっては、全くわからない未知の物体。そんなケーキの容器を目の前にして、ぴの君は勇気を振り絞ってしっかり観察していたといいます。

おそるおそる前足でタッチ

ケーキの容器の前に座り、しげしげと眺めていたぴの君。しかし、見ているだけではこれがどのような物なのかは分かりません。そこでぴの君は、思い切ってケーキの容器に触ってみることに。

短い前足を一生懸命に伸ばし、ケーキの容器にちょんっと触れてみたぴの君。その瞬間…ぴの君はケーキの容器の感触に驚いてしまったのか、ビクッと体をこわばらせたそう。

後ろに飛び跳ねたぴの君は、さっきよりもさらに真剣な顔でケーキの容器を見つめていたといいます。

思わず飛び跳ねる姿にキュン♡

ケーキの容器を触ってみたものの、どのような物なのかはイマイチ分からなかった様子のぴの君。今度は何かを確かめるように、ケーキの容器の匂いをかぎ始めたといいます。

人間からすれば、動くことのない安全な物と分かりきっていますが、そんな事は知る由もないぴの君。慎重に慎重を重ねて確認をする姿に、温かい笑いがこみあげてきます。

そして、意を決したぴの君は再びケーキの容器に触れてみることに。さっきと同じようにそっと前足を伸ばし、ケーキの容器に触れてみると…やはり、これまた同じように大きく飛び跳ねて遠くへと避難。

ぴの君のドキドキが伝わってくるその光景に、思わず笑みがこぼれてしまいます。

ケーキの容器をチェックするぴの君の姿には、「険しい顔して必死にパンチしてるのたまらん♡」「自分から触りに行ったのにビクってなるの可愛すぎ」「お手々ちょんちょんして可愛いｗ」と、たくさんのコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『ラズリ ❤︎ ぴの』では、そんなぴの君とミヌエットのラズリちゃんのさまざまな体験の瞬間が綴られています。

ぴの君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ラズリ ❤︎ ぴの」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。