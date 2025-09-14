美味しそうなの発見！！！【セブン-イレブン】パケも可愛い♡「新作アイス」

9月に入っても暑い日が続き、つい食べたくなるアイス。今回は【セブン-イレブン】で買える「新作カップアイス」をご紹介。マニアがおすすめする商品をセレクトしたので、ぜひ参考にしてみて。

レトロ可愛いパケが目を引く「セブン限定アイス」

ちょっぴりレトロなドット柄のパッケージがかわいい「不二家 レモンスカッシュシェイク仕立て」。過去にバータイプが発売されていたものの新作はカップタイプ。「混ぜて食べてもおいしい」とパッケージにあり、アイスを少し溶かしてシェイク風に楽しんでみるのもいいかも。

さっぱりレモン味がいい感じ！

@miki__iceさんによると「爽やかなレモンスカッシュ風味のシャーベットの中に、とろっとしたレモンソース」が入っているそうで「ソルベっぽい感じ」なのだとか。中のレモンソースは「濃厚でちょっと甘さもあったので結構優しかった」とのこと。酸味と甘味のバランスがよく、最後までおいしく食べられそうです。値段は\226（税込）。そのまま・シェイク風、どちらも楽しんでみては？

@miki__iceさんが「最後まで存分にラムネを楽しめる」と紹介するこちらは、セブン限定発売の「フローズンラムネ もも味」。ピンクのパッケージがかわいくて、つい手に取りたくなってしまいそう。クリーム系の甘いアイスは飽きてしまう……という人も、食感の違いを楽しめてこれならおいしく食べられそう。

こだわり満載！

@miki__iceさんいわく、アイスの構成は「もも味のみぞれの上に、ももソースが巻き上げられたバニラアイス」に「2色のカラフルなラムネ粒」がトッピングされているそう。「ももの優しい甘さとすっきりしたバニラアイスが相性よく」ラムネ粒は「大粒で食べ応えもあります」とのこと。カップの底面にもラムネが入っています。値段は\351（税込）です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miki__ice様様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A