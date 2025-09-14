ミセス主催イベント「CEREMONY」TVerで独占無料配信開始 来年6月末までアーカイブ公開も決定
【モデルプレス＝2025/09/14】「TVer」は、3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の主催イベント「Mrs. GREEN APPLE presents “CEREMONY”」を9月14日20時より独占無料配信開始。このたび、本公演のライブ配信終了後から2026年6月30日まで、無料アーカイブ配信されることが決定した。
【写真】ミセス、主催イベントで見せた植物モチーフの衣装姿
同イベントは、2025年にデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEが立ち上げた、多彩なアーティストと「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い交わり合う」新しいエンタテインメントメディア。「ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショー」として、6月18日にKアリーナ横浜（神奈川県）で開催された。
記念すべき初開催となる本公演には、ATEEZ（エイティーズ）、日向坂46、HY、LE SSERAFIM（ルセラフィム）、M!LK、My Hair is Bad（※ライブ演奏シーンの配信なし）、the engy、TOMOOといった多種多様なジャンルの8アーティストが参加。さらに、2026年6月10日・6月11日の2日間、同じくKアリーナ横浜にて「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』2026」の開催も決定している。
Mrs. GREEN APPLEは、2013年に結成され、2015年にEMI Recordsからミニアルバム『Variety』でメジャーデビュー。毎年1枚のオリジナルアルバムリリースと着実なライブ活動を続け、「第65回日本レコード大賞」「第66回日本レコード大賞」において史上初となるバンドで2年連続の「レコード大賞」受賞、「第74回NHK 紅白歌合戦」「第75回NHK 紅白歌合戦」にも2年連続で出場を果たした。「TVer」は、2015年10月にローンチし、2025年でサービス開始10周年を迎える⺠放公式テレビ配信サービスである。
Mrs. GREEN APPLEメンバーの発案により実現した「TVer」独占無料配信。Mrs. GREEN APPLEが主催するライブやフェスとも一線を画すステージを、同じ「10周年」同士の「TVer」で楽しむことができる。（modelpress編集部）
■配信コンテンツ名称：Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』
■配信日時：2025年9月14日（日）20：00〜ライブ配信開始
■アーカイブ配信期間：2025年9月14日（日）24：30頃〜2026年6月30日（火）23：59
■出演アーティスト
Mrs. GREEN APPLE
ATEEZ
日向坂46
HY
LE SSERAFIM
M!LK
My Hair is Bad ※ライブ演奏シーンの配信なし
the engy
TOMOO
