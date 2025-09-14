辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんとの添い寝ショット公開「天使すぎる」「小さくて愛おしい」と反響
【モデルプレス＝2025/09/14】タレントの辻希美が9月13日、オフィシャルブログを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんと添い寝する様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻希美と「天使すぎる」第5子次女
「三連休だね」とつづり、笑顔の夢空ちゃんと添い寝する写真を公開した辻。「ダラダラ出来る予定の朝ですがソラは朝から部活〜で、コアは休みの日に限って早く起きるやーつ」と家族の近況を明かしていた。
この投稿にファンからは「天使すぎる」「癒しでしかない」「小さくて愛おしい」と反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
