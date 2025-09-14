女優・グラビアアイドルの山田かな（29）が9日発売の写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場。“誘惑する女性上司”を熱演したシチュエーショングラビアで魅せた。



【写真】視線たまらん！ “上司”山田かなの圧巻スタイルにドキドキが止まらない

「営業の外回り中に部下を誘惑する女性上司」という設定のもと、Gカップの圧巻プロポーションを見せつける妖艶な姿を披露。インタビューでは「好きな男性のタイプ5つ」についてユニークに語っている。



自身のインスタグラムでは「スーツ割と似合ってる気がする！」とスーツをばっちり着こなした女性上司役のショットを公開。別日には、美バストをあらわにしたランジェリー姿のオフショットも披露している。



山田は高校卒業後、会社員などを経て2021年にデビュー。今年1月に放送されたTBS系「水曜日のダウンタウン」の「新春クロちゃんリアル人生すごろく」では、「あっあ～ん」とセクシー過ぎる声でトレーニングに励む女性役で登場。思わずクロちゃんもトレーニングの手を止めて凝視してしまうなど見事に翻弄（ほんろう）し、話題を呼んだ。



同号はバスケタレントとして活躍する、すみぽんが表紙に登場。そのほか、ちーまき、小池里奈、神喜ミア、櫻井おとの、土田優空なども誌面を飾っている。



（よろず～ニュース編集部）