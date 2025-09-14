柏木由紀子、コロナ療養から復活 元気になって愛犬とデートに「レア君もホッとして嬉しそう」
女優の柏木由紀子が13日までにインスタグラムを更新。コロナ感染療養からの復活を報告し、愛犬・レア君との2ショットを披露した。
【写真】愛犬に寄り添い笑顔の柏木由紀子
柏木が「先週コロナウイルスに感染してしまい しばらく自宅で療養していましたが おかげさまで元気になりました」と投稿したのはレア君とのお出かけを楽しむ2ショット。写真にはカフェでリラックスした時間を過ごす柏木とレア君の姿が収められている。投稿の中で柏木は「引き続き、気をつけて過ごしたいと思います。みなさまもどうぞ、お気をつけてお過ごしくださいね」とファンに呼びかけている。
彼女の投稿にファンからは「レア君もホッとして嬉しそう」「お大事になさってください」「大事に至らず良かったですね」などの声が集まっている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」インスタグラム（@yukiko_kashiwagi）
