¡Ú¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡Û¡Ö¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡×ÀÐÇË¼óÁê¤¬»Ù»ý¤¹¤ëÁíºÛÁª¸õÊä¡¡±Æ¶ÁÉ¬»ê¤ÎÂçÀªÎÏ¡¡Æü¥Æ¥ìÀ¯¼£ÉôÄ¹¤¬»ØÅ¦¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó»Ù»ý¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×
¡¡£±£´Æü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¿¿ÁêÊóÆ»¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¼Ç¤É½ÌÀ¤È¡¢£±£°·î¼Â»Ü¤Î¼¡´ü¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ª¤è¤Ó¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¤¬ÆÃ½¸¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡¢ÎÓË§Àµ¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼¤Î£µ»á¤Ë¤è¤ëÁè¤¤¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÇÉÈ¶²ò»¶¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤Þ¤À¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¼«Ì±½ÅÄÃ¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤ÏÃ¯¤ò¿ä¤¹¡©¡×¤ÎÍ½ÁÛ¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡²òÀâÌò¤ÇÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î°æ¾å¹¬¾»À¯¼£ÉôÄ¹¤¬½Ð±é¡££´¿Í¤Î¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤¬Ã¯¤ò¿ä¤¹¤Î¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î£±¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¡£¿ûµÁ°Î»á¤Ï¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤Î¸å¸«¿ÍÅªÎ©¾ì¤Ç¤¹¤Î¤Ç¾®Àô¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÉ¼ÆÉ¤ß¤Ê¤É¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î»Ù»ýÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÍ½ÁÛ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºòÇ¯ÁíºÛÁª¤Ç¤Ï£±²óÌÜÅêÉ¼»þ¤ËµÄ°÷É¼£´£¶É¼¡Ê·èÁª¤Ï£±£¸£¹É¼¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÀªÎÏ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡£
¡¡°æ¾å»á¤Ï¡Ö¼«¿È¤ËÈãÈ½Åª¤À¤Ã¤¿¹â»Ô¤µ¤ó¤ä¾®ÎÓ¤µ¤ó¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£Æâ³Õ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¾®Àô¤µ¤ó¤«ÎÓ¤µ¤ó¡¢¤É¤Á¤é¤«¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ËñÂÀ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö£´¿Í¤Î¸µÁíÍý¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¸å¤í¤Ë¤¢¤Þ¤êÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£