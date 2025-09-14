『２５時、赤坂で Season2』駒木根葵汰＆新原泰佑、試練を予感させる予告映像＆新場面写真公開
俳優の駒木根葵汰と新原泰佑がW主演を務めるテレビ東京系水ドラ25『２５時、赤坂で Season2』（10月1日スタート、毎週水曜 深1：00）の60秒トレーラーと第1話場面写真が14日、公開された。
【場面写真】波乱の予感…新原泰佑から視線を外さない駒木根葵汰
原作は、累計165万部超えの夏野寛子氏による同名作。2024年に放送された前作は、美しい容姿と実力を兼ね備えた人気モデルで俳優の羽山麻水（はやまあさみ／駒木根）と、オーディションを勝ち抜き、『昼のゆめ』での羽山の相手役に大抜てきされた新人俳優・白崎由岐（しらさきゆき／新原）が美しくも切ない恋に落ちていく様子を叙情的に描いた、芸能界を舞台にしたラブストーリー。2人の切なく美しい恋物語は、海外でも話題を呼んだ。W主演キャストが続投し、両片思いの末にようやく結ばれた2人のその後を描く。
胸に秘めた想いをついに通わせ、晴れて恋人同士となった羽山と白崎。人気俳優として順風満帆に仕事をこなす羽山、注目の若手俳優としてステップアップした白崎は、多忙なスケジュールのわずかな隙間を縫い、羽山の家で甘く愛おしい時間をともにしていた。予定どおり撮影準備に入った「昼のゆめ」のスペシャルドラマだが、そこで2人の恋人関係に波乱を呼び起こす出来事が起こる。
その後、Season2は原作でも人気を博す“舞台編”にも突入。2人の俳優、ライバル、恋人同士としての人生はどんな未来を迎えていくのか。今回公開されたトレーラーでは、恋人同士になった2人の甘くときめく愛と、俳優としてステップアップした2人が互いの情熱をぶつけあい、試練を予感させる、Season2ならではの魅力があふれるものになっている。
さらに、オープニングテーマは、R＆Bシンガー・SIRUPの「KIRAKIRA」に決定。軽快でポップなビートにメロウなボーカルが融合し、恋愛の高揚感や相手への繊細な想いが伝わってくる、本作にぴったりのオープニングとなっている。
また、本作の宣伝大使として、森遥香アナウンサーの続投が決定。前作では、イベント・記者会見の司会や現場潜入など、ファンならではの知識量と愛で大いに盛り上げた森アナが、Season2では、宣伝大使としてさらなる挑戦も行う。
番組オリジナルグッズの発売も決定。Season1でも大好評だったアクリルスタンドやクリアファイルのほか、Season2では劇中劇『昼のゆめ』モチーフのグッズもラインナップ。撮り下ろしビジュアルを使用したアイテムや、作品の世界観をより深く楽しめる、そして日常でも使いやすいアイテムとなっている。羽山と白崎に加え、佐久間をはじめ、山瀬一真、黒木蛍太のグッズも発売する。
