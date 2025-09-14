山形の秋の風物詩「日本一の芋煮会フェスティバル」が１４日開かれ、訪れた人たちは大鍋でつくられた芋煮の味を楽しんでいました。

【写真を見る】山形の秋の風物詩「日本一の芋煮会フェスティバル」直径６．５メートルの大鍋に里芋３．２トン山形牛１．２トン・・重機を使って豪快に調理

佐藤友美アナウンサー

「配膳１０分前です。すでに多くの人がずらりと日傘をさしながら並んでいます。」

「日本一の芋煮会フェスティバル」は今年で３７回目を迎える山形の秋の風物詩です。直径6．5メートルの大鍋で作られる山形の郷土料理・芋煮には、里芋3．２トン、山形牛1．2トンなど大量の食材が使われ、重機をつかって調理されます。

きょうはおよそ３万食が用意されました。



芋煮の楽しみ方はさまざまで、

自宅で楽しむために鍋などを持って訪れる人の姿もありました。



東京から「大きなお鍋でやるのも生で実際にちゃんと見てみたかった」



愛知から「感動の味で美味しいです」



東京から「凄く食べやすくて芋もホクホクしていてめちゃくちゃおいしいです」



山形県内から「来てくれてよかったです」



山形県内から（インドネシア出身）

「芋煮が大好きで、大きい芋煮があるから行きたいと思った。

芋と牛肉がピューと（合わさって）おいしいです」



新潟から

「醬油と牛肉の完成形がこれ。

また並びますから、きょうチケット８枚買ったので（８枚？！）」



熱烈な芋煮ファンの姿もありました。



１４日の山形県山形市の最高気温は、２８．９度。日差しは強いものの、さわやかな風に吹かれながら、訪れた人は、芋煮の味と共に秋の訪れを感じているようでした。