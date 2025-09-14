ÉðµïÍ³¼ù¡¢ÎÞ¤Î²¦ºÂ´ÙÍî¡Äµ»¹ªÇÉ¥á¥¥·¥«¥ó¤Ë½é²ó¥À¥¦¥ó¤«¤éËÉÀï°ìÊý¤Ç¾×·â¤ÎTKOÉé¤±¡¡¼Â¸½¤¬Ç÷¤Ã¤¿Å·¿´Àï¤Ï±ó¤Î¤¯
¥á¥Ç¥£¥Ê¤ËÇÔ¤ì¤¿Éðµï(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡µ»¹ªÇÉ¥á¥¥·¥«¥ó¤¬¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£9·î14Æü¤ËÌ¾¸Å²°¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿WBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á12²óÀï¤Ç¡¢²¦¼Ô¤ÎÉðµïÍ³¼ù¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï¡¢WBOÆ±µé1°Ì¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£4²óTKO¤ÇÇÔ¤ì¡¢²¦ºÂ´ÙÍî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅÜÅó¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤Ç°µÅÝ¡ª °æ¾å¾°Ìï¤Î¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹·âÇË¥·¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥µ¥¦¥¸¿Ê½Ð¡¢¤½¤·¤ÆÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤È¤Î¡È·èÀï¡É¤Ë¸þ¤±¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Éðµï¤À¤¬¡¢½øÈ×¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÌã¤Ã¤¿°ìÈ¯¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬Êø¤ì¤¿¡£½é²ó¤Ë¶áÀÜÀï¤Ç¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢º¸¥Õ¥Ã¥¯¤ÎÂÇ¤Á½ª¤ï¤ê¤Ë»à³Ñ¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¤¿±¦¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤òÈïÃÆ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤¹¤°¤µ¤ÞÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤¿Éðµï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¶î¤±°ú¤Â³¤¤Î¹¶ËÉ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤ä¤ä¥ê¡¼¥Á¤ÇÍ¥¤ë¥á¥Ç¥£¥Ê¤Î¶¯ÂÇ¤Ë¶ìÀï¡£¥¸¥ã¥Ö¤È¥Õ¥Ã¥¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç±þÀï¤·¤¿¤¬¡¢·èÄêÂÇ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Á°Æü¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¤Î³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤¿29ºÐ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÒôÓÍ¤ËÂÎÀª¤ò¤«¤¬¤á¤Æ¡¢¤ä¤äÂÇÅÀ¤ÎÄã¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¥Õ¥Ã¥¯¤òÊü¤Ä¥á¥Ç¥£¥Ê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¼ê¤ò¾Æ¤¯¤È¡¢4²ó¤Ë·èÃå¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¼çÆ³¸¢¤ò°®¤êÂ³¤±¤¿Ä©Àï¼Ô¤¬¡¢¤ä¤ä¼éÀª¤Ë²ó¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿²¦¼Ô¤ò¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢±¦¥Õ¥Ã¥¯¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇËÉÀï°ìÊý¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¡£
¡¡²ÝÂê¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿º¸¥Õ¥Ã¥¯¤ÎÂç¿¶¤ê¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¸«»ö¤ËÉÕ¤±¹þ¤Þ¤ì¤¿Éðµï¡£»î¹ç¸å¤Ë¿ÍÌÜ¤ò¤Ï¤Ð¤«¤é¤º¤Ë²ù¤·ÎÞ¤òÎ®¤·¤¿29ºÐ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÔË¾¤À¤Ã¤¿Å·¿´¤¬±ó¤Î¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]