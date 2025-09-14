◆プロボクシング▼ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１２回戦 〇松本流星（負傷判定５回１分２６秒）高田勇仁●（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）

ＷＢＡ世界ミニマム級２位・松井流星（２７）＝帝拳＝が初の王座獲得に成功した。ＷＢＡ世界同級１位・高田勇仁（２７）＝ライオンズ＝とＷＢＡ世界同級王座決定戦を行い、初回から的確にパンチをヒットする上々の立ち上がり。しかし５回、松本の頭が高田の右側頭部当たると、高田は失神してキャンバスに崩れ落ちた。レフェリーは続行不能と判断。偶然のバッティングのため勝敗の行方は５回までの採点となり、３―０の負傷判定で松本が王座を手にした。

新チャンピオンとなった松本だが、すっきりしない幕切れに笑顔はなかった。「高田選手、ライオンズジム関係者に申し訳ない気持ちです。（チャンピオンになった）実感もあまりないです」と声に力は無い。だが、試合では確実にポイントを重ねていった。ゴング直後に左ストレートをヒットするなど、高田を終始圧倒しただけに、偶然のバッティングでの幕切れが残念でならなかった。

父・広さんが通っていたボクシングジムに遊びがてら一緒に行き、４歳からグローブを握った。テレビで流れるボクシング中継にのめり込み、西岡利晃（元ＷＢＣ世界スーパーバンタム級王者）、三浦隆司（元ＷＢＣ世界スーパーフェザー級王者）、五十嵐俊幸（元ＷＢＣ世界フライ級王者）といった帝拳ジムの世界王者に憧れた。その思いは「帝拳ジムに入って世界王者になる」という決意に変わる。中学２年になると広さんにその夢を打ち明けた。プロボクサーになることが夢だった広さんは否定しなかった。１４歳の少年は、世界チャンピオンになることを夢に兵庫から上京。そして名門・帝拳ジムの選手としては最短の７戦目で世界の頂点に立った。

夢を実現した松本だが、やはりはっきりと決着をつけたかった。「高田選手も納得していないでしょうし、もう一度できるならという気持ちです」と新チャンピオンは再戦を希望した。

◆松本 流星（まつもと・りゅうせい） １９９８年５月１４日、兵庫県高砂市出身。４歳からボクシングを始め、日出高（現・目黒日大高）から日大に進学。卒業後の２２年に全日本選手権優勝。アマ戦績は７７勝（６ＫＯ・ＲＳＣ）１５敗。２３年２月にプロデビューし、２４年９月に日本ミニマム級王座獲得。プロ戦績は７戦全勝（４ＫＯ）。身長１６０センチの左ボクサーファイター。独身。好きな食べ物は肉。