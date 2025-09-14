◇陸上 世界選手権東京大会第2日 男子400メートル予選（2025年9月14日 国立競技場）

男子400メートルの予選が行われ、中島佑気ジョセフ（23＝富士通）が日本新記録となる44秒44の2組2着で準決勝進出を決めた。

中島は第4コーナーまで4番手だったが、直線に入ってトップを猛追し、2着でゴールに飛び込んだ。各組上位3着と4着以降のタイム上位者6人が16日に行われる準決勝に進むが、しっかりと着順で次のラウンドに進んだ。23年の前回ブダペスト大会で佐藤拳太郎（富士通）がマークした44秒77の日本記録を0秒33も更新。中島は「前半から落ち着いて冷静に自分のレースに徹した。世界の強豪たちがそろっていましたが、ラストは一気にいこうっていうプランでいったので、計画通りにいった」と語った。

悲願のメダル獲得を狙う男子1600メートルリレー「マイル侍」の主力としても期待が懸かるロングスプリンターとは。

◇中島佑気ジョセフ（なかじま・ゆうき・じょせふ）

☆生まれとサイズ 2002年（平14）3月30日生まれ、東京都立川市出身の23歳。ナイジェリア人の父を持つハーフ。立川第一中→城西高→東洋大→富士通。1メートル91。

☆競技歴 バスケやサッカーを経験も「チームスポーツは合わない」と小6から短距離や走り幅跳びを開始。中3から400メートルを専門に。

☆実績 23、24年日本選手権連覇。世界選手権は3大会連続代表。1600メートルリレーでは22年オレゴン大会4位、パリ五輪6位に貢献。パリ五輪決勝の同リレー2分58秒33はアジア記録。

☆末脚 ラスト100メートルの伸びが最大の武器。400メートルは「心理戦もありながら、最後の極限の状態での意地が見える。そこが魅力」。

☆原風景 小学校の陸上クラブの楽しみは練習後に無料で配られるアイス。毎回味が違い、イチゴ味が大好きだった。「それにつられて始めた感じですね。アイスをくれたおじさんには感謝しないと（笑い）」。

☆趣味 遠征先には本を必ず携帯する読書家。ドストエフスキーの名作「罪と罰」などをたしなむ。実家に帰ると「ボルト」にちなんでつけられた飼い猫「ボルたん」とたわむれ、癒やされている。