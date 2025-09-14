陸上の世界選手権東京大会は１４日午前、国立競技場を発着点とする女子マラソンが行われ、小林香菜（大塚製薬）が２時間２８分５０秒で７位入賞を果たした。

攻めの走りと身上の粘りで、堂々と世界と渡り合った。女子マラソンの小林が、「絶対コテンパンにされるだろう」という自らの予想を覆す７位入賞。「大きなレースを走ることは本当に幸せ。頑張ってきて良かった」と笑い泣きした。

スローペースに見切りをつけ、１キロで飛び出した。給水時のトラブルを避け、一人でもペースを作れる長所を生かす狙いだった。前半は２〜４番手につけ、給水の度に氷の入った帽子を交換し、保冷剤を握って後半に備えた。１分間に約２２０歩の高速ピッチが最後まで鈍らなかったのは、きめ細かな戦略の結晶だった。

１１位に落ちてから真骨頂

真骨頂は２４キロで大集団にかわされ、１１位に落ちてから。「鬼ごっこみたいな感じで抜かれたから、ここから自分が追いかけよう」。終盤に失速した選手を次々捉え、入賞圏内に浮上した。

１月の大阪国際で失速した上り坂対策には、高地の山道を走り込んだ。所属先の河野匡監督は「太もも周りが一回り大きくなった」。３９キロの上り坂で一人を抜き、成長の跡も確かに見せた。

早大のサークル出身ながら、日本勢３大会ぶりの入賞。初出場で大役を果たした小林は「大舞台の経験は強みになる。無駄にしないよう、しっかりロサンゼルス五輪に向けて準備したい」と言い切った。２４歳の異色のヒロインは、日本女子マラソン界の星を見据える。（井上敬雄）