ÉðµïÍ³¼ù¡¡£×£Â£Ï²¦ºÂ´ÙÍî¤ËÎÞ¡ÄÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤Îà¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼á¥á¥Ç¥£¥Ê¤Ë£Ô£Ë£ÏÉé¤±
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î£×£Â£ÏÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ê£±£´Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¡¢²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù¡Ê£²£¹¡áÂç¶¶¡Ë¤¬Æ±µé£±°Ì¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¡Ê£²£µ¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë£´¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë£Ô£Ë£ÏÉé¤±¤òµÊ¤·¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡£
¡¡Éðµï¤Ï±¦¸ª¤Î¥±¥¬ÌÀ¤±¤ÇÎ×¤ó¤À£µ·î¤ÎÁ°Àï¤Ç¡¢¥æ¥Ã¥¿¥Ý¥ó¡¦¥È¥ó¥Ç¥¤¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤Ë£±£Ò£Ë£Ï¤Î°µ¾¡¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°½Ð¿È¤Î£×£Â£ÃÆ±µé£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡áÄë·ý¡Ë¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥á¥Ç¥£¥Ê¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡£±£Ò¤ËÉðµï¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î±¦¥Õ¥Ã¥¯¤ò´éÌÌ¤ËÈïÃÆ¤·¡¢¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢£´£Ò¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ±¦¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÏ¢ÂÇ¤µ¤ì¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ËÉðµï¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÖÆ»¤ò°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£°ìÊý¤Î¾¡Íø¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥Ê¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Î³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£