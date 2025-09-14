盟友、母を大舞台へ――。カーリングの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本候補決定戦最終日（１４日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）、決勝第３戦は、フォルティウスがＳＣ軽井沢クラブに６―５で勝利。通算成績は３勝２敗となり、世界最終予選（１２月、カナダ）の切符を手にした。

サード・小野寺佳歩の目は潤んでいた。自身は北海道銀行（当時）の一員として１４年ソチ五輪に出場したものの、同郷（北海道・北見市）の同級生でスキップ・吉村紗也香はまだ五輪の舞台を経験していない。天才スキップとして常呂高（北海道）時代から五輪を目指すも、何度も高い壁にはね返されてきた。その道のりを間近で見てきた小野寺は「吉村紗也香を絶対に五輪へ連れて行きたい。本当にすばらしい選手なので、絶対一緒に行きたい」と強い決意で氷上に立った。

この日の最終決戦は「カーリング筋肉部」で鍛え上げた肉体を生かし、吉村のショットを的確な位置に導いた。第１０エンド（Ｅ）に吉村が投じた最終投も見事にコントロールし、ナンバー１の石を獲得。今大会は右腕がつるアクシデントもあったが「本当に素直にとてもうれしい。トレーナー陣のケアで全回復した。本当にみなさまのおかげでどうにか最後まで持つことができた」と感謝を口にした。

世界最終予選で上位２チームに入れば、五輪の代表に決まる。ただ、運命を左右する一戦を母は現地で観戦する予定がなく「ミラノに行きたい」と話しているという。「まだまだ技術面でも作戦面でも全ての面で、もっと上がっていかなければ世界では戦えない。もっともっと高みを目指して頑張っていきたい」と小野寺。自慢のスイープで大切な人たちをミラノへ連れて行く。