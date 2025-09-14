「to come apart at the seams」の意味は？Seams は「縫い目・継ぎ目」を指す言葉！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「to come apart at the seams」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「精神的に崩壊する」でした！
「Seam（s）」は、縫い目や継ぎ目を指す言葉で、「come apart」には、バラバラになる、裂ける、ほころびるという意味あいがあります。
つまり、イディオムとして使うと「精神的に崩壊する」や「非常に悪い状態で、（なにかが）壊れる寸前」といったニュアンスになりますよ。
「His marriage is coming apart at the seams.」
（彼の結婚生活は崩壊寸前だ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部