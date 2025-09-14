松たか子、共演した杉野遥亮には「最後まで翻弄され続けた」が「素敵な人です」

女優の松たか子（48歳）が、9月13日に公開されたPodcast番組「木曜ドラマ『しあわせな結婚』ポッドキャスト」に出演。ドラマで共演した俳優・杉野遥亮（29歳）について「最後まで翻弄され続けた」が「素敵な人です」と語った。



連続ドラマ「しあわせな結婚」（テレビ朝日系）の脚本を務めた大石静氏がゲストとして登場し、ポッドキャスト番組の“延長戦”が行われた。



阿部サダヲが、ドラマの中で少し奇妙な役回りだった杉野遥亮について「打ち上げも来ない」「電報だけ送ってきた」と言うと、松たか子も「ドラえもんがね、ちょこんといて。やっぱテレビ朝日のドラマの打ち上げっていうのはこういうところにもそういう気配りがあるのだわと思ったら、杉野くんからの電報。もう最後まで翻弄され続けた。素敵な人です」と語った。