WBAµÙÍÜ²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ö½øÈ×¤Î¥À¥¦¥ó¤¬Èø¤ò°ú¤¤¤¿¡×¡¡ÉðµïÍ³¼ù¤¬¾×·â¤ÎTKOÉé¤±¤Ë¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡Ä¡×
¡¡¡þWBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡²¦¼Ô ÉðµïÍ³¼ù(Âç¶¶)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé1°Ì ¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê(¥á¥¥·¥³)¡Ê2025Ç¯9·î14Æü¡¡Ì¾¸Å²°¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡WBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬»ØÌ¾Ä©Àï¼Ô¤ÎÆ±µé1°Ì¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë4²óTKOÉé¤±¤·¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¡£¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ¸å½é¹õÀ±¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡¤Ï11¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¡¢È¬½Å³ßÅì¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤¿¡£¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ç»î¹ç¤ò¸«¼é¤Ã¤¿WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéµÙÍÜ²¦¼Ô¤ÎÄéÀ»Ìé¡Ê29¡á³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡1R¤«¤é²ñ¾ì¤«¤éÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£½é²ó¡¢ÂÇ¤Á½ª¤ï¤ê¤Ç¥¬¡¼¥É¤¬¶õ¤¤¤¿´éÌÌ¤Ø±¦¥Õ¥Ã¥¯¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤¹¤ëÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£¤½¤Î¸å¤âÁêÂÇ¤Á¤Ç´í¤Ê¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤â¤é¤¤Â³¤±¡¢4²ó¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ±¦¥Õ¥Ã¥¯¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇËÀÎ©¤Á¤Ë¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë»î¹ç¤ò»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ç»î¹ç¤ò¸«¼é¤Ã¤¿Äé¤Ï¡ÖÀè·î¥á¥Ç¥£¥Ê¤È¥¹¥Ñ¡¼¤·¤ÆÎÉ¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤ÏÉðµïÁª¼ê¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉðµï¤ÎÇÔÀï¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ´ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½øÈ×¤Î¥À¥¦¥ó¤¬Èø¤ò°ú¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ËÍ¤âÉðµï¤ÈÆ±¤¸Î©¾ì¤Ê¤éÆ±¤¸È½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤«¤â¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÃæÃ«½á¿ÍVSÀ¾ÅÄÎ¿Í¤¤ÎWBC¡¦IBFÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅý°ìÀï¤Î·ãÆ®¤ò¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿Äé¤ÈÉðµï¤Ï»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Äé¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤ò¸«¤¿¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¡¢¶á¤¤¾Íè¤ÎÉðµï¤È¤ÎÅý°ìÀï¤òºÆÄó°Æ¡£Éðµï¤â¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È2¿Í¤Ç¤¬¤Ã¤Á¤ê°®¼ê¤·¤¿¡£