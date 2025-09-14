■全国の15日の天気

秋雨前線は弱まり、広く高気圧に覆われるでしょう。全国的に、晴れ間の出る所が多くなりそうです。ただ、気温の上がる午後は、西日本や東日本の太平洋側を中心に、大気の状態が不安定になりそうです。雷雲が発生しやすく、局地的に激しい雷雨になりそうです。天気の急変にご注意ください。

最低気温は関東から西の各地で25℃から27℃くらいと、熱帯夜が続くでしょう。東北北部や北海道は18℃前後の所が多く、北海道では10℃を下回る所もありそうです。最高気温は、東北から南で30℃以上の所が多く、名古屋は36℃、大阪や京都、高松などでは35℃と、猛烈な残暑になりそうです。こまめに水分を補給するなど、熱中症対策を心がけてください。

予想最低気温（前日差）

札幌 17℃（-2 9月上旬）

仙台 21℃（-2 8月下旬）

新潟 23℃（-1 8月中旬）

東京都心 25℃（-2 熱帯夜）

名古屋 26℃（＋1 熱帯夜）

大阪 28℃（±0 熱帯夜）

広島 26℃（-1 熱帯夜）

高知 26℃（±0 熱帯夜）

福岡 26℃（±0 熱帯夜）

鹿児島 27℃（±0 熱帯夜）

那覇 27℃（±0 熱帯夜）

予想最高気温（前日差）

札幌 28℃（＋4 真夏並み）

仙台 28℃（-3 8月中旬）

新潟 31℃（＋2 8月中旬）

東京都心 32℃（±0 真夏並み）

名古屋 36℃（＋4 猛暑日）

大阪 35℃（＋2 猛暑日）

広島 33℃（＋1 8月中旬）

高知 34℃（＋2 真夏並み）

福岡 33℃（＋1 真夏並み）

鹿児島 33℃（±0 8月中旬）

那覇 34℃（＋1 真夏並み）

■全国の週間予報16日も、全国的に晴れる所が多いでしょう。名古屋は37℃、大阪は36℃と、猛烈な暑さが続きそうです。17日も、関東から沖縄にかけては晴れ間が出て、厳しい残暑が続くでしょう。一方、北日本や北陸では雨が降り、18日にかけては大雨となる所がありそうです。週の後半は、全国的にくもりや雨の所が多く、暑さは収まるでしょう。