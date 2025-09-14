日テレNEWS NNN

■全国の15日の天気
秋雨前線は弱まり、広く高気圧に覆われるでしょう。全国的に、晴れ間の出る所が多くなりそうです。ただ、気温の上がる午後は、西日本や東日本の太平洋側を中心に、大気の状態が不安定になりそうです。雷雲が発生しやすく、局地的に激しい雷雨になりそうです。天気の急変にご注意ください。

最低気温は関東から西の各地で25℃から27℃くらいと、熱帯夜が続くでしょう。東北北部や北海道は18℃前後の所が多く、北海道では10℃を下回る所もありそうです。最高気温は、東北から南で30℃以上の所が多く、名古屋は36℃、大阪や京都、高松などでは35℃と、猛烈な残暑になりそうです。こまめに水分を補給するなど、熱中症対策を心がけてください。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　17℃（-2　9月上旬）
仙台　　　21℃（-2　8月下旬）
新潟　　　23℃（-1　8月中旬）
東京都心　25℃（-2　熱帯夜）
名古屋　　26℃（＋1　熱帯夜）
大阪　　　28℃（±0　熱帯夜）
広島　　　26℃（-1　熱帯夜）
高知　　　26℃（±0　熱帯夜）
福岡　　　26℃（±0　熱帯夜）
鹿児島　　27℃（±0　熱帯夜）
那覇　　　27℃（±0　熱帯夜）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　28℃（＋4　真夏並み）
仙台　　　28℃（-3　8月中旬）
新潟　　　31℃（＋2　8月中旬）
東京都心　32℃（±0　真夏並み）
名古屋　　36℃（＋4　猛暑日）
大阪　　　35℃（＋2　猛暑日）
広島　　　33℃（＋1　8月中旬）
高知　　　34℃（＋2　真夏並み）
福岡　　　33℃（＋1　真夏並み）
鹿児島　　33℃（±0　8月中旬）
那覇　　　34℃（＋1　真夏並み）

■全国の週間予報
16日も、全国的に晴れる所が多いでしょう。名古屋は37℃、大阪は36℃と、猛烈な暑さが続きそうです。17日も、関東から沖縄にかけては晴れ間が出て、厳しい残暑が続くでしょう。一方、北日本や北陸では雨が降り、18日にかけては大雨となる所がありそうです。週の後半は、全国的にくもりや雨の所が多く、暑さは収まるでしょう。