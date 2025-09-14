週刊SPA! 9月16・23日合併号（扶桑社）のグラビア企画「美女地図」に麻倉瑞季さんが登場しました。



【写真】純白ニットを脱ぐとIカップ！豊満ボディの麻倉瑞季さん

2002年生まれで現在23歳の麻倉さん。2022年にミスマガジン2022ヤングマガジン賞受賞後、2023年には映画『さよならエリュマントス』に出演するなど活動の幅を広げてきました。2024年には写真展プロジェクト「undying」を制作。2025年1月にはオンライン大学「ZEN大学」に合格し、学業と芸能活動の両立を目指しています。



同企画では、eスポーツチーム『La VISION。』に加入し話題となった麻倉さんが「プロゲーマー女子グラビア」に挑戦。「Iカップ肉感ボディ」で大きな胸に闘志を抱き、コマンド入力で「ガード不能のSEXY波動拳！」を放つという設定でセクシーボディを見せつけました。（撮影：田中智久 ヘアメイク：海瀬志津奈（JULLY） スタイリング：沼田実咲（ミタケイショウ））



【麻倉瑞季さんプロフィール】

あさくらみずき 23歳 2002年4月11日生まれ 長崎県出身 T150・B98W62H90 ミスマガジン2022でミスヤングマガジン賞に選ばれる。グラビアアイドル、俳優として活躍中。eスポーツチーム「La VISION。」に加入。最新情報は公式X（@mizuki_asakura）、Instagram（@mizuki_asakura_）