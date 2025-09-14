人気グラエンサー・ちーまきさんのFLASHデジタル写真集『女子大生な彼女の日常』がリリースされました。



【写真】つるん陶器肌のちーまきさん

下着のPR案件で高校を退学になるも、類稀なるプロポーションを生かしたグラビアで大活躍。“悲劇のヒロイン”から一転、“人気グラエンサー”として注目を集めるちーまきさん。この春に大学に進学。現役JDの上京生活をテーマに日常感のあるグラビアに挑戦した今作では、着衣のまま水風呂に入浴しチョコミントバーをぱくっ。さらに下乳をあらわにズボラご飯も。自然体で見せる彼女の垂涎ボディを、彼氏目線でご堪能あれ。



『FLASH』最新号（光文社）にも登場したちーまきさんはランジェリーをずらした大胆ショット、紫色のボーダー柄水着でふわっとした美ボディ輝くショットなどを披露。インタビューでは、最近始めた一人暮らしについて「最初の1カ月くらいは一人なのが寂しくて、ずっとホームシックでした」と本音を語っています。



【プロフィール】

ちーまき 19歳 2005年9月27日生まれ 福井県出身 T157 O型 趣味：音楽鑑賞、旅行、バスケ 特技：バスケ 2023年、下着PR案件出演をきっかけに高校退学処分を受けて、ネット上で大きな話題を呼ぶ。同年グラビアデビューを果たす。9月26日には1st写真集『ハニーバニー』が幻冬舎から発売予定。最新情報は、公式X（@116tn_1）、公式Instagram（@116tn_）