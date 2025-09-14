個人向け国債・変動10を金利1.06％で100万円購入すると、半年後にもらえる利息はいくら？
2025年9月4日から募集開始した個人向け国債・変動10年（第186回債）の金利は「1.06％」です。今回は、個人向け国債・変動10年を100万円購入した場合、半年後にもらえる利息はいくらになるのか解説します。
【半年後にもらえる利息】
・100万円×1.06％×1/2（半年間であるため）＝5300円
実際は、受け取った利息から、税率20.315％分の「1076円」が差し引かれます。税率の内訳は、「所得税および復興特別所得税15.315％と住民税5％」です。
そのため、個人向け国債・変動10年を金利1.06％で100万円購入すると、半年後にもらえる税引き後の利息は「5300円−1076円＝4224円」となります。
参照：変動10年「第186回債」
▼個人向け国債の魅力1：元本割れがない
個人向け国債は、満期になると最初に預けたお金（元本）がそのまま返ってきます。たとえ景気が変動しても、元本価格が変動することはありません。利子も半年ごとに国から支払われるので、「お金を減らしたくない」という人にも安心して始められる商品です。
▼個人向け国債の魅力2：最低金利を保証
個人向け国債には、「変動10」「固定5」「固定3」の3タイプがあります。いずれも年「0.05％」の最低金利が保証されているため、低金利時代でも安心です。
▼個人向け国債の魅力3：少額から始められて、柔軟に使える
個人向け国債は、1万円から購入できるため、まとまった資金がなくても無理なくスタートできます。また、購入から1年間は解約できませんが、それ以降はいつでも1万円単位で中途換金（解約）が可能です。
さらに、個人向け国債は、1万円単位で譲渡や相続が可能です。将来の資産移転や相続対策としても活用できます。
なお、1年以内でも特例として換金できるケースがあります。
・口座名義人が亡くなった場合
・災害救助法が適用される大規模災害で被害を受けた場合
これらの場合、相続人たる地位を証明する書類や罹災証明書、罹災届出証明書といった公的機関が証明する書類などが必要となります。具体的な手続きは口座を開設されている取扱機関で確認しましょう。
参照：個人向け国債「中途換金について」
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
まとめ個人向け国債は「大きなリターン」よりも「安全に資産を守る」ことを重視したい人に適した商品です。「元本保証」「最低金利の保証」「少額から始められる」などの安心感に加え、中途換金が可能という柔軟性も魅力です。特例も含めて仕組みを理解しておくことで、安心して資産づくりに取り入れられます。
