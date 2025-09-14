「良い女すぎ」近藤千尋、夫・ジャンポケ太田とのデートコーデを披露！ 「黒髪センター分け女神」
モデルの近藤千尋さんは9月11日、自身のInstagramを更新。夫でジャングルポケットの太田博久さんとのデートコーディネートを披露しました。
【写真】近藤千尋、夫・ジャンポケ太田とのデートコーデ
この投稿にコメントでは「可愛いです」「近藤さんの眉毛になりたい！」「良い女すぎます」「やっぱ黒髪センター分け女神すぎる」「世界一綺麗」と称賛の声が寄せられています。
近藤さんは「いつの間にか3人の母になり 出会った頃よりだいぶ逞しくなった私を いつまでも彼女扱いしてくれる夫に感謝です笑」とつづり、結婚から10年が経った現在も太田さんが結婚前と同じように扱ってくれることを明かしています。これからも夫婦の仲良しショットが楽しみですね！
(文:福島 ゆき)
「良い女すぎます」近藤さんは「明日金曜日だよ ラヴィット、ミテネ ひーぼぉくんと神社お散歩した時の ラップスカートって女性らしくてすき」とつづり、3枚の写真を投稿。太田さんとのデート時に撮影した写真で、黒い半袖トップスにベージュのラップスカートをあわせた、秋らしさを取り入れたコーディネートを披露しています。
「結婚10周年記念日」5日で結婚10周年を迎えた、近藤さんと太田さん。同日の投稿では、夫婦ツーショットと3人の娘との家族ショットを披露しています。
