¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢°¡´õ(56)¤¬¿·µï¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤ò½éÈäÏª¡£Ãª¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤¢¤ë¤â¤Î¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¡´õ¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö°¡´õ¤ÎÊì¤Á¤ã¤ó¿©Æ²¡×¤Ç¼ýÇ¼¤ÎÂ¿¤¤ÆÈÎ©·¿¤ÎL·¿¥¥Ã¥Á¥ó¤ò¸ø³«¡£¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¼ò°û¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Æó½½ºÐ²á¤®¤Æ¤ë¤·¡¢¤ªÍ§Ã£¤âÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÇÁÇÅ¨¤Ë²¿¤«½Ð¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È10Ç¯°Ê¾åÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤òÃª¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¥°¥é¥¹¤ÎÄì¤Ë¤Ï¤¢¤ë¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬¡Ä¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¼ã´³¡ØÏÂÇî¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¡£ÌÌÇò¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸µÉ×¤Ç¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÀ¶¸¶ÏÂÇî¤µ¤ó(58)¤ÎÌ¾Á°¡ÖKAZUHIRO¡×¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤ò¥«¥á¥é¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¦¤Á¤Ç¤Ï¡ØÏÂÇî¡Ù¤µ¤ó¤Î°û¤ß¤¿¤¤¿Í¡Á¡¢¤Ï¡¼¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¬¤¹¤´¤¤Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤µ¤¤Ë¡ØÏÂÇî¡Ù¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤Î¥°¥é¥¹½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë°¡´õ¤µ¤ó¡×¡Ö¤«¤º¤Ò¤í¤µ¤ó¤Î¤â»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬°¦¡×¡Ö´ï¤Î¤Ç¤Ã¤«¤¤°¡´õ¤µ¤ó¤Þ¤¸¤«¤Ã¤±¡¼¡×¡Ö¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤Ê¤¡¡¼¡×¡Ö»ä¤âÏÂÇî¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥¹¤Ç¥ï¥¤¥ó°û¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«ÏÂÇî¤µ¤ó¤¬ÏÂÇî¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥¹¤ÇÀµ¸ã¤¯¤ó¤ä¾¡»ù¤¯¤ó¤È¥ï¥¤¥ó°û¤àÆü¤âÍè¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¡´õ¤Ï2000Ç¯¤ËÀ¶¸¶¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢14Ç¯¤ËÎ¥º§¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÄ¹ÃË¤ÎÀµ¸ã¤µ¤ó¡¢¼¡ÃË¤Î¾¡»ù¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤¿¡£