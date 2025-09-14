9月14日（日） 九州アジアリーグ試合結果

佐賀アジアドリームズ 1対10 火の国サラマンダーズ

第5回戦 ひぜしんスタジアム

火 ２４４ ０００ ０００｜１０

北 ０００ ０００ １００｜１

火の国：吉村、○荒西、丹、福田、波多野、新垣ー中庭、磧

佐賀：●ムシャラフ、西川、香月良仁、香月良太ー吉村将、木本

昨日は火の国が29対3で大勝した佐賀対火の国第4回戦。

本日も佐賀県ひぜしんスタジアムにて第5回戦が行われた。

先制したのは火の国。1回の表藤原が死球、小林が四球で出塁すると、続く古屋が送りバントを成功させ二、三塁。続く松山への3球目、佐賀ピッチャーの暴投となり1点を先制。松山も四球で一、三塁。続く池内がレフトへのタイムリーヒットを放ち1点を追加。火の国が2点を先制する。

先制した火の国は2回の表。真兵・藤原が四球、小林が死球で満塁とすると、続く古屋がセンターへのタイムリーツーベースヒットを放ち2点を追加。続く松山はセンターへのタイムリーヒットを放ちさらに2点を追加しリードを6点に。

3回の表にも火の国は、中庭がレフトへのヒットを放つ。1番・藤原がレフトへのタイムリーヒットを放ち1点を追加。続く小林は四球で出塁すると、続く古屋が二打席連続のタイムリーツーベースヒットを放ち1点を追加。

4回の表からマウンドには佐賀・香月良仁が上がる。7回までの4回を投げ切り火の国打線を1安打0点に抑える好投をみせる。

10対0で迎えた7回裏。2死からズゥルフィカーがR４エフとへのツーベースヒットを放ち出塁。続く吉村望がセンターへのタイムリーヒットを放ち1点を返し、コールド圏外に。

しかし佐賀の反撃は1点にとどまり10対1で火の国が勝利をおさめた。

15日は佐賀ホームゲーム最終戦。ひぜしんスタジアムにて14時から試合開始予定。