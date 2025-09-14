◆オリックス3―4ソフトバンク（14日、京セラドーム大阪）

チーム一丸の思いが結実した。同点の6回2死一、三塁。ここまで3三振の柳町達が勝ち越しの中前適時打を放った。「死ぬ気で頑張りました。ここで打てなかったら終わりだと思うぐらいの集中力だった」。喜ぶベンチに向けて、ガッツポーズを披露した。

3点を追う苦しい展開。6回、先頭のベテラン中村晃が中前打で出塁すると打線が見事につながった。野村勇、海野隆司、代打笹川吉康の３者連続適時打で一気に追い付き、柳町が勝ち越し打。打者一巡する10人の猛攻でスコアボードに「4」を刻んだ。

小久保裕紀監督は「本当によくつながった。できれば勝ち越して終盤につなげたい中での（柳町の）適時打だった。一気に勝ち越せたのが今日の勝因」と大きくうなずいた。柳町も「すごく良い勢いがあると思う。ビハインドでも諦めない雰囲気がこういう逆転につながっている」と力を込めた。

柳町は自身初の規定打席に到達し、出塁率はリーグトップで初タイトルも視野に入れる。そんな中でも「初心に戻って、自分のやるべきことを徹底した方がいい結果につながる」と地に足を着けて、V争いに身を置く。

2試合連続の逆転勝ちで優勝マジックは12。近藤健介が腰の張りで途中交代するなど厳しい状況は続くが、リーグ連覇へ前進した。「苦しい試合ですよ。この時期、楽な試合はない。明日も頑張ります」と小久保監督。大阪で3連勝を飾り、本拠地に戻る。（小畑大悟）