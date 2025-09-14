ゴルフ・ソニー日本女子プロ選手権最終日（１４日・茨城大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）――金沢志奈（３０）が通算１０アンダーで並んだ桑木志帆とのプレーオフを１ホール目で制してツアー初優勝を飾った。

優勝賞金は３６００万円。首位と１打差の３位から出た金沢は２バーディー、１ボギーとスコアを伸ばして追いついた。１８番パー４で行われたプレーオフは、金沢がパー、桑木がボギーで決着した。１打差の３位は小林光希と永峰咲希。

プロ９年目でたどりついた初優勝。グリーン横で待っていた「師匠」ともいえる存在の申ジエ（韓国）に抱きつくと、金沢の目に涙があふれた。「優勝が一番の恩返し。本当に良かった」

金沢のプレースタイルは「守りのゴルフ」。細身で飛距離は出ないが、グリーン周りの小技でカバーする。だが、勝利が遠い。若手の飛ばし屋がたくさん出てきて、自分のスタイルに限界を感じていた。申ジエと、３年前から共にする豪州合宿が転機になった。一緒に体作りをし、４日間を戦い抜く体力とショットに自信が持てるようになった。

プレーオフの２打目。残り２０４ヤードのラフから、刻まずに７番ウッドでグリーンを狙った。ボールはカラーにとどまり、得意のアプローチで５０センチに寄せてパー。「攻めのスタイルで最後までできた」。攻守にバランスの取れた新しいゴルフが完成した。（小石川弘幸）