高安さん、やり投げの選手さながら、かっこいいですね。さて、きのう、世界陸上が開幕しました。今回は私も選手になった気持ちで、体を動かしてきました。

高安奈緒子 気象予報士

「世界陸上が行われている国立競技場にやってきました！ 大会を盛り上げるために、すぐそばでは、スポーツ体験などができるイベントが行われています。これはジャベリックボールというもので、実際にやり投げの練習用に使われているものです。これで的当て体験をすることができるんです」

すごい！真ん中当てて！うまいです！ジャベリックボール、投げやすくて、うまくいきました。子供から大人まで楽しむことができます。

高安奈緒子 気象予報士

「そしてこちらでは、なんとAIを使って運動能力を測定することができるんです！」

5つの体力測定を行うと、陸上競技に野球や水泳など、数あるスポーツの中から、自分に合うスポーツを教えてくれるんです。

高安奈緒子 気象予報士

「結果がでました！ 向いているスポーツは、ボーリング・ダーツ・フィッシングだそうです！びっくりしました！」

こちらのイベントは観戦チケットが無くても楽しむことができます。

この盛り上がりを味わいながら、選手の皆さんを応援したいですね！