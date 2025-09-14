Hiro（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/14】ロックバンド・MY FIRST STORYが9月14・15日に出演を予定していた音楽フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」への出演を見送ることを発表した。

◆マイファス「ロッキン」出演見送りへ


公式サイトでは「9／15（月祝）ROCK IN JAPAN FESTIVAL 出演見送りのお知らせ」と題したお知らせを掲載。理由については「Hiroの自律神経機能に不調が見られ、医師の診断により現段階での歌唱は困難と判断を受けた為、本年のROCK IN JAPAN FESTIVALの出演を見送らせていただきます」と説明し、「楽しみにお待ちいただいた皆様、フェスティバルの関係者の皆様に深くお詫びを申し上げます」と謝罪した。

なお、同グループは8月30日に開催を予定していた「MY FIRST STORY ASIA TOUR 2025」愛知・COMTEC PORTBASE公演もHiroの喉の不調により、公演延期が発表されていた。（modelpress編集部）

