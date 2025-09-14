川島明、「ラヴィット！」放送中はTBS田村真子アナと「結構夢のない会話してます」

お笑いコンビ・麒麟の川島明（46歳）が、9月13日に放送されたラジオ番組「川島明 そもそもの話」（TOKYO FM）に出演。TBSの田村真子アナと「ラヴィット！」放送中は「結構夢のない会話してます」と語った。



フォトエッセイ「陽がのぼるほうへ」を出版したTBSの田村真子アナが、「ラヴィット！」で共演している麒麟・川島明のラジオ番組にゲストとして登場。TBS以外の放送局に出演するのが初めてだと話す。



スタッフから生放送の間に何を喋っているかという質問があり、川島は「まあ『腹減った』しか言ってない。8割くらい『腹減った』」と言うと、田村アナも「本当に」と笑って同意する。



番組では食べ物の紹介もあるが、MC2人は食べられないため、川島は「結構夢のない会話してます。日本一明るい（番組）とか言ってますけど」と語った。