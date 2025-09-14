「ＷＢＯ世界バンタム級タイトルマッチ１２回戦」（１４日、ＩＧアリーナ）

王者の武居由樹（大橋）が挑戦者の同級１位クリスチャン・メディナ（メキシコ）に４回１分２１秒、ＴＫＯで敗れ、３度目の防衛に失敗した。

武居は１回残り２０秒でカウンターの右フックを浴びてダウン。立ち上がって２回へつないだが、再び右ストレートや左フックをパンチを浴びた。それでもこの回終盤にはボディー攻撃で相手の足を止めた。

しかし、４回はコーナーに詰められてアッパーを７連発を浴び、レフェリーが試合を止めた。武居はリング上で顔を覆い涙。リングを下りても涙は止まらず、ファンに頭を下げながら花道を引き揚げた。

武居は昨年５月に王座を奪取したモロニー戦、初防衛戦だった同年９月の比嘉戦では判定にもつれる接戦。今年５月に自身初のメーンを務めたユッタポン戦では試合開始から２分７秒の１回ＴＫＯ勝ちで秒殺し、衝撃を与えた。この日の試合前に「格の違いを見せてやろうかなと思う。試合内容で（井上）尚弥さんより派手に倒したい」と２戦連続ＫＯ勝利を目標にしていたが、まさかの防衛失敗に終わった。

元Ｋ−１王者の武居は、キックボクシングから転向して２１年にプロボクシングデビュー。そこから破竹の連勝で９戦目に世界初挑戦で王座奪取。その後も２度防衛していたが、１２戦目で初黒星を喫した。