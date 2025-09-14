¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Û¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡Ö»Ø1ËÜÊ¬¡×¤Îº¹¡Ä3¥Á¡¼¥à¤¬¡È»æ°ì½Å¡É¤À¤Ã¤¿½÷»Ò»°¤ÄÇÃ¤Î¶ÛÇ÷·èÀï
¡¡¡þ¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¦ÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀïºÇ½ªÆü¡¡½÷»Ò·èÄêÀïºÇ½ªÀï¡¡¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹ 6¡½5 SC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¡Ê2025Ç¯9·î14Æü¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÕÆâ»Ô¤ß¤É¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡26Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤¿¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀï½÷»ÒºÇ½ªÀï¤¬14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢1¼¡¥ê¡¼¥°¡ÊL¡Ë2°Ì¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ï6¡½5¤ÇÆ±1°Ì¤ÎSC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤Ë¾¡Íø¤·¡¢ÂåÉ½¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£°ìµ³ÂÇ¤Á¤À¤Ã¤¿Á°²óÂç²ñ¤Ç¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤·¡¢ÂåÉ½¤òÆ¨¤·¤Æ¤«¤é4Ç¯¡£º£ÅÙ¤Ï³«Ëë2Ï¢ÇÔ¤Î³³¤Ã±ï¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤«¤é¾¡¤Á¼è¤ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£12·î¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡·àÅª¤ÊËëÀÚ¤ì¤À¤Ã¤¿¡£5¡½5¤ÎÂè10¥¨¥ó¥É¡¢¥é¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡£¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¤Ø¡¢Éé¤±¤¿Êý¤Ï¸ÞÎØ¤ÎÆ»¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë½ªÀï¡£¤½¤Îº¹¤Ï¡Ö»Ø1ËÜÊ¬¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿SC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤Î¶â°æ°¡¿é¹á¡Ê24¡Ë¤Ï·ãÆ®¤ò½ª¤¨¡¢¥¹¥È¡¼¥ó¤Îº¹¤Ï¡Ö»Ø1ËÜ¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¤ËÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤äÂçÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¶ÛÇ÷¤Î°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Î¾®Ìî»û²ÂÊâ¡¡¤Ï¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤º¤Ã¤È¤â¤¦¡Ä¤À¤¤¤¿¤¤2½µ´Ö¤°¤é¤¤Á°¤«¤é¤º¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿Ê¬¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥¤¬ÂÎ¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦Á´¿È¤¬¤Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä»î¹çÃæ¤º¤Ã¤È¤Ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¾Ú¸À¡£Ã¯¤è¤ê¤â¸ÞÎØ¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿33ºÐ¤Î¥¹¥¥Ã¥×¡¦µÈÂ¼¼ÓÌé¹á¡Ö¤³¤Î»î¹çËÜÅö¤Ë¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¹â¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤Ê¤«¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¶ÛÄ¥¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éºÇ½ª·èÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡3¥Á¡¼¥à¤ÇÁè¤Ã¤¿º£²ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÎºÂ¡£2¾¡2ÇÔ¤Ç3¥Á¡¼¥à¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¢¤½¤·¤Æ·èÄêÀï¤â¡Ö»Ø1ËÜ¡×¤Îº¹¡£¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡È»æ°ì½Å¡É¤Îº¹¤À¤Ã¤¿¡£