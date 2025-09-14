子育てに追われる毎日で、自分の時間なんてもてないのが現実ですよね。特に夫がなにもしない人だと、一人で子どもを育てているような感覚になり、精神的にも追い詰められてしまいます。今回は、すぐにママ任せにする夫にイラッとした話をご紹介いたします。

トイレ中でもお構いなし

「子どもの夜泣きで寝不足が続いていたため、私の体調も機嫌も最悪な状態になっていたある日のこと。夜中、夫のいびきと夜泣きのせいで2時間くらいしか寝れなかったんです。夫も休みの前の日くらいは、夜中に起きてミルクくらいあげてくれたら助かるのに……。

そんなことを思いながら夫に子どもを預けてトイレに行って、ようやく静かな場所で一人になれてホッとしていたら、リビングから子どもの鳴き声が聞こえてきました。夫もいるしなんとかするだろうと思っていたら『おーい』『ママがいいってー！』という声がしてげんなりしましたね……。すぐに私任せにして、自分ではなにもしようとしないのが腹が立ちます。もっと父親の自覚があればいいんだけど……。せめてトイレくらいゆっくりさせてほしいです」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 子育てをしていると、トイレの個室にいるだけでも落ち着きますよね。それくらいしか一人になれる時間はないのに、すぐにママを頼りにする旦那さんにはイラッとして当然です。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。