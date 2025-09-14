鹿島ユースから東大進学の山口遼氏が沼津コーチに就任「全力で支えてまいります」
J3で最下位のアスルクラロ沼津は14日、山口遼氏(29)のコーチ就任を発表した。
山口コーチは現役時代、鹿島アントラーズユースから東京大に進学。東京ユナイテッドFCでのプレーも経ながら指導者の道へと進み、東京大の学生コーチ、ヘッドコーチ、監督を歴任。また東京ユナイテッドFCのアシスタントコーチも担当し、22年にY.S.C.C.横浜のセカンドチームで監督に就任した。23年からはエリース豊島FCの監督を務めると1年目に関東2部リーグ優勝を果たし、今年7月まで関東1部を戦うチームで指揮を執っていた。
沼津は同日に中山雅史監督の退任と鈴木秀人ヘッドコーチの監督就任を発表。山口コーチはクラブを通じて以下のように意気込んだ。
「このたび、アスルクラロ沼津のコーチに就任することになりました山口遼です。クラブが厳しい状況にある中で声をかけていただいたことは、大きな責任であると同時に、強い覚悟を持って受け止めています」
「残留争いという非常に苦しい状況ではありますが、だからこそ一人ひとりの力を結集し、日々のトレーニングからチームを立て直していかなければなりません。選手たちが自信を取り戻し、最後まで走り切れるよう、全力で支えてまいります」
「ファン・サポーターの皆さまにとっても厳しいシーズンであることは重々承知しています。その中でいただく声援が、選手の力を引き出す最大の後押しになると信じています。必ず皆さまと一緒にこの困難を乗り越え、J3に残留できるよう、全力で戦います。どうか最後までご支援・ご声援をよろしくお願いいたします」
