卒業への思いを込めて…日向坂46の15thシングルに収録の二期生・河田陽菜センター曲「言葉の限界」のMV公開
9月17日発売の日向坂46・15thシングル「お願いバッハ！」に収録される、カップリング楽曲「言葉の限界」のMVが公開された。
■新たな未来へと旅立っていく河田の姿が印象的な映像に注目
8月にグループからの卒業を発表し、15thシングルが最後の活動となる河田陽菜が、映像の中でこの曲のセンターを務めることが判明。田舎の街を舞台に、仲間との楽しい思い出を胸に新たな未来へと旅立っていく河田の姿が印象深く描かれ、メンバーやファンから愛されていた彼女の等身大の雰囲気が感じられる作品となっている。MUSIC VIDEOの監督は、安藤隼人氏が務めた。
15thシングル「お願いバッハ！」のリリースも迫り、収録曲のMV公開で熱気はますます高まっている。そして9月20日からは、全国6都市13公演をまわる『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』もスタート。気持ち新たに躍進していく日向坂46の今後に注目だ。
■日向坂46『言葉の限界』MUSIC VIDEO
■リリース情報
2025.09.17 ON SALE
SINGLE「お願いバッハ！」
■ライブ情報
『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』
09/20（土）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
09/21（日）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
09/27（土）広島・広島サンプラザホール
09/28（日）広島・広島サンプラザホール
10/01（水）福岡・マリンメッセ福岡A館
10/02（木）福岡・マリンメッセ福岡A館
10/13（月）愛知・ポートメッセなごや 第1展示館
10/14（火）愛知・ポートメッセなごや 第1展示館
10/22（水）大阪・大阪城ホール
10/23（木）大阪・大阪城ホール
11/19（水）東京・国立代々木競技場 第一体育館
11/20（木）東京・国立代々木競技場 第一体育館
11/21（金）東京・国立代々木競技場 第一体育館
