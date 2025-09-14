Travis Japanのロケバラエティが反響に応えて復活!『Travis JapanノJUST！シン日本遺産』放映決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月から3月に放送されて好評を博したTravis Japanのロケバラエティ番組『Travis JapanノJUST！シン日本遺産』が、10月8日より復活する。

■ロケに挑むメンバーの多彩なリアクションにも注目！

日本人にもあまり知られていない、世界に誇るべき日本の真の名所「シン日本遺産」 をTravis Japanのメンバーが探訪。その道中で奇跡の絶景など本物の 「真（シン）日本遺産」や、辛（ツラ）い思いをする「辛（シン）日本遺産」に遭遇するメンバーの喜怒哀楽やリアクションが好評だった同番組が復活。メンバー２名がロケ地に赴くが、その組み合わせは行き先ごとに変わるので、組み合わせの違いによる雰囲気や発言の変化といった化学反応も大きな見所だ。

■SNSや配信との連動で楽しみ方もパワーアップ

今回の放送では、放送前に公式SNSにてロケに向かう二人の手やシルエットなど徐々にヒントが出されるので、メンバーの組み合わせを推理しながら、当日の放送も迎えるといった楽しみ方も加わった。

さらに「TVer」での見逃し配信を行うほか、動画配信サービス「TELASA」においてはメンバー全員がスタジオでロケ映像を見ながら行うトーク映像やロケにちなんだスタジオ企画を加えた“特別配信版”が独占配信される。ロケ映像を見ながらのメンバー全員での掛け合い、いじりトークも注目だ。

■再開第1回の舞台となるのは「沖縄」

そして記念すべき1回目は、メンバーが以前から熱望していた沖縄へ。番組の再始動に気合十分の二人は「伝統の技」や「食」など、沖縄の豊かな自然や歴史を感じる、真（シン）!?辛（シン）!?なシン日本遺産を全力でPR。沖縄食材での自炊のための買い出し風景や、調理前にちょっとビールで乾杯など、シーズン１では見られなかった姿も多く、見ごたえたっぷりなロケとなっているので、要チェックだ。

■番組情報

朝日放送『Travis JapanノJUST！シン日本遺産』

10/08（水）放送スタート（関西ローカル）

毎週水曜日25:39～26：15

出演

Travis Japan

（宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗）

放送終了後、TVerで見逃し配信／TELASAで“特別配信版”が見放題独占配信

■関連リンク

『Travis JapanノJUST！シン日本遺産』公式サイト

https://www.asahi.co.jp/travis_just_shinjapan/

『Travis JapanノJUST！シン日本遺産』TELASA特別版

https://www.telasa.jp/series/15443

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/