後藤真希が自身のInstagramにて、元AKB48の柏木由紀との2ショットやガーリーな純白衣装姿を公開した。

写真＆動画：デビュー26年目突入で美しさに磨きのかかる後藤真希！モーニング娘。でデビューを飾った「LOVEマシーン」MVなど（全4投稿）

■後藤真希「デビュー26年目に突入致しました！」

1999年9月9日発売のモーニング娘。7thシングル「LOVEマシーン」からキャリアをスタートさせた、後藤真希。

ファンミーティングにゲスト出演した柏木由紀との2ショット写真にはじまり、26という大きなピンクのバルーンを抱える姿、ピンクのリボンでまとめたポニーテールをなびかせたり、体のラインに添った白レースワンピースでセクシーさを出しながらもその上からボリュームたっぷりのオフホワイトのミニ丈ワンピを合わせたガーリースタイルの純白衣装など、全5点の写真を公開。

「デビュー26年目に突入致しました！ 沢山の愛をありがとうございます。記念日にファンの皆様、ゆきりんと過ごせてとても嬉しかったです！」というメッセージで感謝を綴っている。

■柏木由紀「夢のようでした！」

柏木由紀も自身のInstagramにて、後藤真希との2ショット写真と爽やかなブルーを基調にした衣装姿のソロショットを投稿。

「ハッピーサマーウェディングと365日の紙飛行機を2人で歌わせていただき、夢のようでした！」とゲスト出演した後藤真希のファンミーティングを振り返りながら、「これからもファンとして陰ながら応援しています！！」と宣言した。

■動画：モーニング娘。「LOVEマシーン」MV