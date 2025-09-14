◇WBO世界バンタム級タイトルマッチ 王者 武居由樹(大橋)＜12回戦＞同級1位 クリスチャン・メディナ(メキシコ)（2025年9月14日 名古屋・IGアリーナ）

WBO世界バンタム級王者・武居由樹（29＝大橋）が指名挑戦者の同級1位クリスチャン・メディナ（25＝メキシコ）に4回TKO負けし、3度目の防衛に失敗して王座から陥落した。プロボクシング転向後初黒星で、デビューからの連勝は11でストップした。

初回、打ち終わりでガードが空いた顔面へ右フックをもらい、いきなりダウンを喫する立ち上がり。その後も相打ちで危ないパンチをもらい続け、4回にはコーナーに追い込まれて右フック、さらにアッパーの連打で棒立ちに。レフェリーに試合を止められた。

新王者に輝いたメディナはコーナーに上がって喜びを爆発。試合後のリングではセコンド陣も歓喜した。

試合後には「このリングに相応しい練習をしてきた。武居はグレートのボクサー。大変リスペクトしてます」と対戦相手に感謝した。

そして世界王者になることを父親と約束していたと明かした。「父との約束を果たせて大変満足している。嬉しく思う。この約束が果たせてほっとしています。そしてお母さん、ありがとう！」と安どの表情を見せた。

「練習を付き合ってくれたすべてのチームの皆さん、ありがとうございます」と支えてくれた仲間に感謝した上で、「皆さんの応援を大変嬉しく思います。私は本当に日本が大好きです。日本でいつまでも戦えるよう支えてください。私は日本を愛しています」と日本のファンに感謝した。