「脱・ダル着見え」が叶う！【GU】40・50代におすすめ♡「優秀パーカー」
コーデにラフな印象をプラスし、抜け感のあるおしゃれが楽しめるスウェットパーカ。大人女性の着こなしに取り入れるなら、上品さもキープできる【GU（ジーユー）】の「優秀パーカ」がおすすめです。カジュアルながらきれいめに着こなしやすいシルエットなので、部屋着見えが心配な大人女性もぜひチェックしてみて。
大人女性にイチオシのきれいめパーカ
【GU】「パフスウェットフルジップパーカ」\2,990（税込）
公式ECサイトで「膨らみと弾力があり美しいシルエットを演出」と紹介されているパーカ。カジュアルすぎずきれいめな印象をキープし、大人女性の着こなしにも取り入れやすいです。Tシャツやタンクトップの上に羽織るだけでサマ見えしそう。クロップド丈なので、ワイドパンツやロングスカートともバランス良く着こなせるはず。
シックカラーでパーカを大人仕様に
落ち着いたベーシックカラーの展開で、特にブラックやブラウンは大人の秋コーデにおすすめ。シンプルなボーダートップスやきれいめパンツと合わせれば、落ち着いた雰囲気にまとまります。スカートやワンピースと合わせて、フェミニンスタイルの引き締め役にするのもおすすめ。
※すべての商品情報・画像はGU出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
Writer：licca.M