大相撲秋場所初日（１４日、東京・両国国技館）、大関取りに挑む関脇若隆景（３０＝荒汐）が幕内伯桜鵬（２２＝伊勢ヶ浜）に一方的に押し出され、黒星発進となった。

取組後の支度部屋では「立ち合いから流れが悪かった。反省して自分らしい相撲を取っていきたい。また明日、しっかり切り替えて相撲を取りたい」と前を向いた。

先々場所は小結で１２勝、先場所は関脇で１０勝。今場所で１１勝を挙げれば、大関昇進の目安とされる三役で「３場所合計３３勝」に到達する。

ＮＨＫの大相撲中継で解説を務めた舞の海秀平氏（元小結）は若隆景の大関取りについて「できれば１１番ほしいところですけどね。ただ、１０勝で終わったとしても、内容が良ければ大関の声が上がってくるのでは。大関が１人しかいませんしね」と指摘する。

この日の黒星発進には「若隆景は以前から序盤で取りこぼしが多いんですよね。中盤になって体も気持ちもほぐれてきて白星を積み重ねていくタイプ。今場所は序盤、何とか連勝でいってほしかったんですけどね。初日だから硬くなった」と残念そうに話していた。