¡Úµð¿Í¡ÛÀÖÀ±Í¥»Ö¤Îº£µ¨ºÇÃ»¹ßÈÄ¤Ï¡Ö±¦¸ªÄË¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡×¤ÈµåÃÄ¤¬È¯É½
¡¡µð¿Í¡¦ÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£´Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤â¡¢¤ï¤º¤«£±£²µå¤Ç¹ßÈÄ¡£¤½¤Î¸åµåÃÄ¤Ï¤³¤ÎºÇÃ»¹ßÈÄ¤Ï±¦¸ªÄË¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤è¤½£³½µ´Ö¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÀÖÀ±¡£ÀèÆ¬¤ÎéâÌ¾¤Ë±¦Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢Â³¤¯·¬¸¶¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£Â³¤¯Åû¹á¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ÆËþÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¹¤²¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤ª¤è¤½£²£°ÉÃ´Ö¡¢ÀÖÀ±¤Ë¡ÖÀâ¶µ¡×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤Ö¤êÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤¿¸å¡¢¤ï¤º¤«£±£²µå¤ÇÀèÈ¯±¦ÏÓ¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸å¡¢µåÃÄ¤Ï¡Ö±¦¸ªÄË¡×¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£