THE MADCAP LAUGHS、gibkiy gibkiy gibkiy、Rayflower、ZIGZO、元L’Arc-en-Cielのドラマー櫻澤泰徳(Sakura)が11月20日、東京・高田馬場 CLUB PHASEにて＜Sakura 櫻澤泰徳 生誕56周年記念「暗黒秋櫻 in Busker Noir」＞を開催することが発表となった。

櫻澤泰徳の誕生日である11月20日に開催される恒例主催イベント＜暗黒秋櫻＞は、2009年から毎年行われているものだ。内容はその年によって異なるが2025年は、Sakuraほか、shuji(ex.Janne Da Arc)、風弥(DaizyStripper / Damian Hamada’s Creatures)、直人(ダウト)といった面々が参加するドラマー主体のものとして実施される。

Sakuraとshujiは同時代にシーンを築き、風弥と直人はその影響下でシーンに進化と発展をもたらした。4人のドラマーが織りなす世代を超えたリズムアンサンブルを体感できるイベントになるとのことだ。

■＜-Sakura 櫻澤泰徳 生誕56周年記念-「暗黒秋櫻 in Busker Noir」＞

2025年11月20日(木) 東京・高田馬場 CLUB PHASE

open18:00 / start18:30 (終演 20:10予定)

▼出演

・Sakura (Drs : THE MADCAP LAUGHS / gibkiy gibkiy gibkiy / Rayflower / ZIGZO)

・shuji (Drs : ex.Janne Da Arc)

・風弥 (Drs.: DaizyStripper / Damian Hamada’s Creatures)

・直人 (Drs：ダウト)

・夢時 (Gt : eStrial / HOLLOWGRAM)

・田浪真悟 (Ba : Z’s / Nostalgic Cinema / PIGGY BANKS)

・荒井かずみ (Key)

▼チケット

・指定席 / 椅子席：11,000円(D別) ※特典会+グッズ付き

プレオーダー受付期間：9/21(日)19:00〜9/28(日)23:59

e+プレオーダー https://eplus.jp/sf/detail/4403720001-P0030001

・一般 / スタンディング：前売 7,000円(D別) / 当日 8,000円(D別)

発売開始：10/5(日) 12:00〜

Livepocket：https://t.livepocket.jp/e/n-ux0

▼特典会

Sakuraとのツーショット撮影

※お客様はドラムセットにお座りください

※お客様のスマートフォンにて撮影

※終演後、準備が整い次第開会

（問）CLUB PHASE 03-5911-2777

関連サイト

◆櫻澤泰徳 オフィシャルサイト

◆櫻澤泰徳 オフィシャルTwitter

◆櫻澤泰徳 オフィシャルInstagram

◆櫻澤泰徳 オフィシャルFacebook

◆櫻澤泰徳 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆櫻澤泰徳 オフィシャルWeb Shop

◆櫻澤泰徳 ドラムレッスン特設ページ